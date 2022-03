Películas nominadas al Oscar 2022: dónde verlas en streaming

La cuenta regresiva para los Premios Oscar está a punto de terminar. La noche del domingo 27 de marzo se celebrará la 94ª edición de la premiación más importante en la industria del cine.

De nueva cuenta, el Dolby Theatre en Los Ángeles será el espacio que acoja la glamurosa entrega del galardón por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Si eres un auténtico cinéfilo, antes de la premiación, ya deberías haber visto las películas en la carrera por una de las codiciadas estatuillas doradas y de seguro apostaste por tus favoritas.

No obstante, si no lo has hecho, la buena noticia es que muchas de las cintas nominadas pueden verse desde el hogar en plataformas como Netflix, HBO Max o Amazon Prime Video.

Las cintas nominadas al Oscar 2022 que puedes ver en streaming

De hecho, algunos de estos largometrajes son proyectos originales de estas casas productoras que han causado furor tanto en las salas de cine como en sus respectivos servicios en línea.

A continuación, te contamos en dónde puedes ver en streaming las cintas nominadas a mejor película este año y ponerte al día antes, de acuerdo a Forbes:

El poder del perro

El western de la directora Jane Campion con Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons y Kirsten Dunst es la película más nominada compitiendo en doce categorías y la gran favorita de la gala.

¿En dónde puede verse en streaming?: Netflix.

Belfast

La cinta en blanco y negro en donde Kenneth Brannagh narra su infancia en la convulsa Irlanda del Norte a finales de los 70 y la migración de su familia a Inglaterra tiene siete nominaciones.

¿En dónde puede verse en streaming?: Amazon Prime Video, Google Play, iTunes.

West Side Story

El remake homónimo del musical de Broadway bajo la dirección del afamado Steven Spielberg no le fue muy bien en taquilla, pero cuenta con siete candidaturas.

¿En dónde puede verse en streaming?: HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video

Dune

Con diez nominaciones en los Oscar 2022, la nueva versión de Denis Villeneuve de la novela de Frank Herbert es una de las películas que promete irse con algunas estatuillas a casa.

¿En dónde puede verse en streaming?: HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV+

El callejón de las almas perdidas

Bajo la dirección de Guillermo del Toro, la película clásica protagonizada por Bradley Cooper y Cate Blanchett es otro remake que se hizo con varias nominaciones: cuatro, en total.

¿En dónde puede verse en streaming?: HBO Max, Star+

El método Williams

Protagonizado por Will Smith, el biopic de Richard Williams y cómo llevó a la cima del éxito a sus hijas, las tenistas Venus y Serena Williams, tiene seis nominaciones.

¿En dónde puede verse en streaming?: HBO Max, Amazon Prime Video, Google Play, Apple TV+, Microsoft Movies

Licorice Pizza

Ambientada en Los Ángeles en 1973, la historia de amor adolescente dirigida por Paul Thomas Anderson da la pelea en tres categorías.

¿En dónde puede verse en streaming?: Amazon Prime Video, Apple TV, Youtube, Microsoft Movies

Drive my car

Con casi tres horas de duración y basada en una historia de Haruki Murakami, la película japonesa de Ryusuke Hamaguchi se convirtió en la sorpresa esta temporada de premios.

Ya ha ganado galardones en Cannes y en los Globos de Oro. Ahora compite por cuatro premios Oscar 2022.

¿En dónde puede verse en streaming?: HBO Max

No mires arriba

La sátira sobre el fin del mundo protagonizada por Leo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence es la única de su género nominada a mejor película. También compite en otras tres categorías.

¿En dónde puede verse en streaming?: Netflix

CODA

La cinta familiar tiene solo tres nominaciones, pero podría ser la gran sorpresa de la noche.

¿En dónde puede verse en streaming?: YouTube, Google Play, Apple TV+, Amazon Prime Video.

Cintas nominadas en otras categorías que están disponibles en servicios de streaming: