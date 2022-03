Este es el apellido real de la familia Kardashian, ¿lo sabías?

El clan Kardashian está conformado por los hermanos más polémicos y divertidos de la televisión: Kourtney, Kim, Khloé y Rob, quienes saltaron a la fama luego de protagonizar su propio show Keeping Up with the Kardashians en 2007.

Corría el año 1978 cuando Kristen Mary Houghton (mejor conocida como Kris Jenner) se unió en matrimonio con Robert Kardashian, abogado de profesión y que captó los reflectores de los medios, por ser parte del equipo legal que defendió al jugador de la NFL O.J. Simpson, quien fue acusado de homicidio en 1995.

A pesar de que el apellido Kardashian diera vida a los shows con las controversiales hermanas, en los episodios de The Kardashians también se incluyeron a las hijas del segundo matrimonio de Kris, es decir, a Kendall y Kylie, que fueron fruto de la relación que tuvo la momager con el entonces ex campeón olímpico Bruce Jenner (ahora Caitlyn Jenner).

¿Cuál es el verdadero apellido de las Kardashian?

El padre del clan Kardashian era un prometedor abogado, que falleció en 2003 a consecuencia de un cáncer de esófago, sin embargo, a pesar de haber nacido en Los Ángeles, se sabe que sus abuelos Sam y Harom eran originarios de Armenia.

Su apellido verdadero corresponde a Kardaschoff, pero a ciencia cierta se desconoce el porqué Robert decidió modificar sus apellidos o si fue idea de sus padres. Lo que si es real, es que se ha convertido en uno de los apellidos más influyentes y buscados en internet en la actualidad.

De acuerdo con el sitio Names.org, el apellido Kardashian significa cortador o tallador de piedra y es de origen armenio. Por otra parte, igual existe otra hipótesis sobre que tiene origen turco y significa “hermano”.

Pero no es lo único que distingue a estas famosas hermanas, ya que también han destacado los originales nombres que les han puesto a sus hijos, pues han llegado para impactar por su ingenio y significado.