Con maxiabrigo de seda y tenis, Kim Cattrall muestra que a los 65 luce mejor que nunca

Kim Cattrall es una de las actrices más famosas que se dio a conocer en su papel de Samantha en la famosa serie, Sex and the City, y a sus 65 años sigue triunfando y cosechando éxitos.

Aunque la actriz no estuvo en And Just like that, el reboot de la famosa serie, ha participado en otras como recientemente How I Met Your Father, dándole vida a Sophie, la voz en off de la protagonista.

También recientemente protagonizó la campaña de la marca Farfetch, donde luce espectacular con sus looks, demostrando que a su edad está mejor que nunca, y dando lección de amor propio.

Kim Cattrall demuestra que a sus 65 luce mejor que nunca con este look

Para la campaña, la famosa actriz deslumbró con un look que combinó la elegancia con lo cómodo y chic.

Kim mostró su gran estilo llevando un pantalón negro ajustado, con botas anchas y abertura en esta zona, y un suéter floreado en tono marrón.

A este outfit le agregó un maxiabrigo de seda en amarillo pastel, un cinturón dorado muy elegante, y complementó con tenis blancos, dando una gran lección de estilo.

En otro de sus looks más sofisticados, llevó el mismo pantalón negro con una blusa muy colorida, de mangas abullonadas y largas, y en esta ocasión completó con tacones nude.

“Wow a esta mujer no le pasan los años”, “amo su estilo, siempre tan sobria y elegante”, “cuánta falta hizo en And just like that”, “que mujer tan hermosa y perfecta”, “amé sus looks”, y “Kim es una diosa, digan lo que digan”, fueron algunas de las reacciones.

Kim evidencia que los 65 son la mejor edad, y nos motiva a aceptar los años y no acomplejarnos, sacándole el mayor provecho, y viviendo la vida a plenitud, y por supuesto, con elegancia.