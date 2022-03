Todo lo que debes saber sobre ‘¿Es pastel?’, el reality que causa furor en Netflix

Una nueva a puesta se suma al catálogo de Netflix. Se trata de ‘¿Es pastel?’, un reality muy divertido en el que los más experimentados reposteros hacen increíbles creaciones en las que se pone en duda de que se trata realmente de una torta o dulce.

Es por eso, que sí aún no lo has visto, no pierdas las oportunidad de deleitarte con las más increíbles competencias en las que se pone a prueba la creatividad de cada uno de los competidores y deja claro que es una lucha entre los mejores pues sus propuestas son inimaginables, así como auténticas e incluso fuera de serie, esto es algo que se puede apreciar tras cada episodio.

Lo más impresionante de todo son cada uno de los premios que reciben los ganadores y que se van sumando hasta llegar a la gran final en la que se entregan 50 mil dólares a quien haya superado todas las competencias que son más arriesgadas, impredecibles y que superan la imaginación de cualquiera. Ahí el gran reto de esta producción que está captando la atención de todos.

Lo que debes saber sobre ‘¿Es pastel?’, el reality que causa furor en Netflix

Y es que desde que es estrenó ‘¿Es pastel?’ los amantes de la gastronomía, y, en especial de la repostería se sintieron muy atraídos por esta apuesta, conducida por Mikey Day, que reúne a los mejores en esta especialidad que además de deliciosa es muy exigente, hasta el punto que deben dar la talla para destacar del resto.

Incluso, en la sinopsis se describe gran parte de su concepción: “Talentosos artistas reposteros reproducen bolsos, máquinas de coser y mucho más en esta competencia de pasteles inspirada en un popular meme”. Y es que como todos pudieron verlo a través de las redes sociales, la idea de crear este espacio competitivo, viene dado por la imagen que se hizo viral y que fue muy comentada por los más exigentes y competitivos pasteleros en el que muchos dudaron de que una torta podía ser encubierta o parecer un objeto real, cuando en realidad era un postre muy bien trabajado.

Con ello se despertó el interés de reunir a los reposteros más calificados quienes se están encargando de demostrar que sus pasteles pueden pasar desapercibidos como postres y parecer en realidad una obra de arte debido a sus acabados y técnicas. De ahí que los jueces conformados por: Daym Drops, Ronnie Woo y Fortune Feimster son los encargados de descubrir qué es cierto y que no en sus elaboraciones.

Pero, lo más divertido de todo es que a los competidores se le asignan numerosas directrices en las que hasta ellos deben descubrir cuál es el pastel falso. Por eso, cada uno de ellos debe estar consciente de las técnicas y demás estrategias que utilizarán en este espacio que busca retarlos y descubrir quién es el que mejor domina la escena pastelera desde la realización de las más increíbles decoraciones, hasta el descubrimiento de lo real y lo que no tanto. Esta es una excelente apuesta para los amantes del dulce.