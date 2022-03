Estas famosas superaron el body shaming con lecciones de amor propio

En algún momento hemos sido víctimas de comentarios supuestamente inofensivos acerca de cómo “mejorar” nuestro físico, pero que realmente pueden llegar a desequilibrar nuestro estado emocional y cuestionar nuestro amor propio.

Este tipo de comentarios son conocidos como “body shaming”, los cuales se basan en dar opiniones que la otra persona nunca pidió acerca de su cuerpo, con un supuesto aire de “consejo” pero que en realidad es una burla o hacer énfasis en lo que ellos llaman “defectos”.

Muchas personas le han dicho ¡basta! aesta práctica y cada día hay más movimientos para aceptarnos tal cual somos e incentivar el amor propio.

Tales movimientos han contado con el apoyo de varias famosas que también superaron el body shaming y hoy están orgullosas de sus cuerpos.

Estas son algunas de ellas:

Adamari López dio lecciones de amor propio en redes sociales

La famosa conductora de televisión tuvo un cambio radical en su físico gracias a una rigurosa rutina de ejercicios y dietas que la hicieron perder varios kilos.

A pesar de los elogios por su nueva figura y lo espectacular de su apariencia en televisión y redes, cuando la mexicana posteó en su cuenta oficial de Instagram una foto en traje de baño, varias personas se dieron a la tarea de usar el body shaming en sus comentarios.

¿La razón? En la panorámica se muestra el abdomen plano de la actriz con las estrías y la flacidez que quedan al bajar de peso.

“Yo vi la foto y dije, ‘¿sabes qué? La voy a subir’ porque yo no tengo complejo de quién soy. Eso es lo que me quedó entre la maternidad y la gordura. Esa es mi realidad”, respondió Adamari López en una entrevista.

Así mismo, la presentadora de televisión concluyó: “Yo no quiero tapar el sol con una mano. Eso no es lo que yo quiero ni lo que pretendo. Yo me voy a mostrar tal cual soy, con los sacrificios que he hecho”.

Selena Gomez también superó las críticas por su apariencia

Durante sus vacaciones en Australia, la famosa cantante tuvo que afrontar diversos comentarios en su contra luego de que se publicaran fotos de ella en traje de baño en un yate evidenciando sus múltiples cicatrices.

Selena no perdió tiempo para dar cátedras sobre amor propio a todos los que pretendían lastimarla por medio de comentarios en redes sociales y respondió de la siguiente manera en su cuenta de Instagram:

“El mito de la belleza: una obsesión por la perfección física que atrapa a la mujer moderna en un ciclo interminable de desesperanza, autoconciencia y odio hacia sí misma, mientras trata de cumplir con la imposible definición de belleza impecable de la sociedad”.

La también actriz finalizó con un claro mensaje para mostrar su empoderamiento y determinación: “Elegí cuidarme porque quiero, no para probar nada a nadie”.

Camila Cabello también demostró su amor propio al defenderse de las críticas por su abdomen

Otra de las famosas de la música se vio envuelta en una serie de comentarios de body shaming en redes sociales fue Camila Cabello luego de que un paparazzi filtrara fotos de ella corriendo con un top mostrando su ombligo y cicatrices.

La cantautora decidió poner fin a los comentarios indiscriminados en su contra con un contundente mensaje:

“Pensé ‘¡Vaya!, pero luego me recordé a mí misma que eso de estar en guerra con tu propio cuerpo ya está pasado de moda. Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer todo lo que hago. Somos mujeres reales con curvas, celulitis, estrías y grasa. Eso es nuestro, chicos”.

De esta manera la cantante silenció a todos aquellos que pretendían juzgarla o criticar su figura, además de ganarse millones de likes de todas aquellas personas que apoyaban totalmente su postura.

Dile ¡no! al body shaming al igual que estas famosas y haz de tu amor propio algo de lo que enorgullecerte al igual que tu físico.