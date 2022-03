The Batman ya tiene fecha de estreno en streaming, podrás disfrutarla en tu sala

The Batman se estrenará en streaming por HBO Max. (Instagram)

The Batman, la más reciente película de DC Comics, se ha convertido en todo un éxito de taquilla, que más temprano que tarde los amantes del súper héroe podrán disfrutarla en sus hogares vía streaming.

La película protagonizada por Robert Pattinson suma 485 millones de dólares en taquillay este fin de semana se estrenará en los cines chinos, donde se espera que esa cifra aumente, aunque no de la manera esperada.

A raíz de medidas sanitarias, por restricciones debido al coronavirus, no todas las salas de cines de China estarán abiertas, por lo que las ganancias no serán las esperadas, aunque eso no disminuirá el éxito de la cinta dirigida por Matt Reeves.

Política de 45 días de Warner

En esta imagen difundida por Warner Bros. Pictures, Zoe Kravitz, a la izquierda, y Robert Pattinson en una escena de "The Batman." (Jonathan Olley/Warner Bros. Pictures vía AP) (Jonathan Olley/AP)

The Batman podrá ser disfrutada vía streaming por HBO Max, y aunque la plataforma no ha hecho un anuncio oficial de su estreno, la página web de HBO anunció accidentalmente que estará disponible en Estados Unidos a partir del 19 de abril, fecha que fue confirmada por el portal de noticias Deadline.

Warner Bros ha implementado en este 2022 una política de conceder un periodo de 45 días de exclusividad de sus películas en cines antes de estar disponibles en las plataformas digitales, y aunque eso pudiese restar ingresos en taquillas, en la industria estiman que el ingreso bruto de The Batman, que se estrenó el pasado 4 de marzo, sobrepasará los 400 millones de dólares únicamente en los cines norteamericanos.

Experiencia

King Richard, un filme biográfico de Serena y Venus Williams, llegó en streming 45 días después de su estreno en cines. Foto: Instagram @kingrichardfilm

Este lapso de 45 días fue el mismo que aplicaron con The King Richard, película protagonizada por Will Smith, y que se estrenó en cines el 21 de enero, llegando a HBO Max el 7 de marzo.

Esta decisión, aunque pudiese restarle ganancias en taquilla, también podría sumar suscriptores a la plataforma.

El movimiento es muy diferente al aplicado por Marvel con Spider-Man: No Way Home,que sigue sumando millones de dólares en taquilla y aún no está disponible en streaming.