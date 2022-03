Lucero agradece haber tenido la protección y guía de su madre mientras crecía

Desde que Sasha Sökol alzó la voz sobre el abuso que sufrió por parte de Luis de Llano, la conversación a estado en torno a los horrores que existen en el medio así como los peligros a los que están expuestos los más pequeños.

“¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre”, escribió Sasha Sökol en su testimonio.

Conforme pasan los días, compañeros que estuvieron con Sasha en Timbiriche han externado su apoyo incondicional. “Ayer, hoy, mañana y siempre. Lo que necesites”, escribió Mariana Garza en la publicación de Sasha en Twitter. Por su parte, Bennby Ibarra escribió: “Te abrazo amiga querida @sashasokol siempre”.

Así mismo, en una reciente entrevista, el cantante aseguró que es una situación que ha causado mucho dolor ya que por un lado, a Sasha siempre la ha visto como una hermana y por otro, Luis de Llano es su tío.

En redes sociales muchos han discutido sobre la importancia de que los padres estén presentes, cuidando y guiando a sus hijos. Es así como surgió el caso de Lucero, quien desde pequeña estuvo siempre acompañada de su madre, Lucero León .

¿Recuerdan cuánto hate recibía la mamá de Lucero porque no la dejaba sola ni a sol ni a sombra?

En un conversación en el programa Hoy Día, Lucero hizo referencia al caso de Sasha Sökol.

La cantante habló de cómo su madre, Lucero León, siempre estuvo presente en su carrera, ya que inició cuando apenas tenía 10 años en los programas de variedades de televisión: Alegrías de mediodía y Chiquilladas de Televisa.

Lucero aseguró que eso la protegió de haber sufrido abusos por parte de los adultos con los que trabajaba. Asimismo dijo estar consciente de que muchas niñas y jóvenes estuvieron en la misma situación que Sasha.

“La verdad es que es una cosa, para mí, una fortuna enorme haber tenido ese apoyo y ese cuidado (...) Muchas mujeres (sufrieron abusos) a esas edades, en esas épocas, entonces, la verdad ¡qué alivio! ¡qué agradecimiento enorme tengo yo!, de que en mi caso no haya sucedido, soy una persona muy feliz, muy realizada”.

La madre de la intérprete de “Ya no” siempre fue muy criticada por “sobreprotegerla” y no dejarla estar con ciertas personas o hacer lo que otros compañeros de su edad hacían en aquel entonces.

“Increíblemente, hago un reconocimiento público a doña Lucero León por ser… el otro día leía en redes: ‘Recuerdan el hate que se ganó la mamá de Lucero en su momento’, pero qué padre que ahora ya entendemos, y como ella siempre lo dijo: ‘A mí no me importa que me odien y que les caiga yo gorda, para mí, mi hija es lo primero’”

Esto fue algo que la cantante entendió con el tiempo y ahora que tiene a su hija Lucerito involucrada en el medio, también ha hecho lo posible por cuidarla y guiarla.

“Ojalá pudiera ser así con mi hija, yo quiero estar siempre cerca de ella, a veces también por mis cosas, por mis compromisos, no me permiten estar pegadita como estaba mi mamá. Hablamos muchísimo, la aconsejo muchísimo, estamos muy cerca en muchas cosas, muy unidas, y obviamente siempre hay alguien que esté pegadito con ella, y si no puedo ser yo es su papá, y sino alguien muy cercano de mucha confianza”

Aunque en redes muchos se han dedicado a criticar a la mamá de Sasha por haber permitido lo que sucedió, es momento de entender que si bien los madres tienen la responsabilidad de guiar a los hijos, al final el único culpable siempre será el agresor.

Sasha tenía apenas 14 años cuando se vio envuelta en una relación turbia con Luis de Llano, de entonces 39. No importa si pasan dos, diez o treinta años, la denuncia de una víctima siempre será válida.

Necesitamos una sociedad más empática, que cuide y que haga un entorno seguro para todos. No hay que alimentar la violencia machista con indiferencia, burlas y revictimización.