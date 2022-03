Esto recibió un youtuber colombiano al comprar en la Deep Web

La Deep Web o la internet profunda contiene lo que no está indexado en los buscadores. En la misma puede encontrarse páginas privadas, bases datos y más. El mero hecho de acceder a este espacio involucra ciertos riesgos, más aún adquirir productos que se venden ahí.

Por estas razones el youtuber colombiano, conocido como la Liendra, fue criticado por adquirir una caja sorpresa. Más allá de las criticas, lo que encontró fue catalogado como muy asqueroso.

“Señores, les cuento: la ‘deep web’ es como la parte oscura del internet. Allá compran órganos y está todo lo que no podemos encontrar en el internet normal”, dijo La Liendra en sus historias de Instagram.

Como si se tratará de un unboxing, la Liendra publicó el contenido que recibió. “Olía a muerto” comenzó a decir al momento de abrir el paquete; en su interior pudo encontrar dos muñecos con alfileres clavados juntos a una amenaza en francés.

A la par, también había pelos, partes de animales mutilados y una figura del diablo. De igual manera reveló cuánto pago por este singular contenido.

“Recuerden que esto lo conseguí por internet, alguien lo hizo y yo simplemente pagué y esto es totalmente contenido de entretenimiento. Aquí no le estamos haciendo daño a nadie”, reiteró.

600 mil pesos es lo que canceló Mauricio Gómez, un equivalente a 166 dólares.

Reacciones

En redes sociales criticaron lo que actualmente hacen los creadores de contenido por un like. “Al participar en el mercado de la Deep Weeb el se convierte en un promotor de esos comportamientos, no puede hacerse a un lado y librarse de responsabilidad, si directamente financia ese comportamiento. Si no hay demanda no hay oferta”, señaló un usuario