Cerca de una hora de espera para comprar entradas para Karol G

Karol G en Ecuador ha despertado una avalancha de seguidores que optan por adquirir una de las entradas para ver a la colombiana en concierto. La Bichota se presentará en Quito y Guayaquil; en la urbe porteña las entradas se acabaron en apenas horas.

Este sábado 19 de marzo fue el turno de la capital de los ecuatorianos por empezar esta “disputa” para adquirir una boleta para la presentación del próximo 02 de junio del 2022. Las entradas estuvieron a la venta desde las 10:00 en la plataforma www.feelthetickets.com.

No obstante, el trabajo de alcanzar el codiciado ticket no es nada fácil. Al ingresar a la página te encuentras que la esperar se acerca a la hora y existen más de 9 mil personas por delante de ti. No obstante, la fila virtual avanza sin dificultades.

Además, la empresa encargada de comercializar los boletos señalaron varias recomendaciones una vez se adquiera el producto.

Karol G

Para comprar

Tarjeta de débito y crédito Visa y Mastercard . No Amex, Diners , no cooperativas. Se aceptan tarjetas y efectivo en puntos de venta.

. No Amex, , no cooperativas. Se aceptan tarjetas y efectivo en puntos de venta. No hay código de desbloqueo. Se pueden comprar máximo cinco tickets por email.

Son entradas individuales, no mesas.

Revisar el correo electrónico y datos antes de hacer la compra.

Menores de edad si pueden ir al concierto, deben ir acompañados.

Después de la compra