Scarlett Johansson teme que sus hijos descubran este vergonzoso secreto

En el mundo del espectáculo es cada vez más difícil mantener secretos, en especial con los paparazzi y las redes sociales que están al día con todo. Es por eso que Scarlett Johansson tiene un miedo constante de que sus hijos lleguen a descubrir uno de sus secretos, argumentando que además de sentirse avergonzada, también puede afectarlos en el futuro.

La actriz de películas de Marvel como “Black Widow” y “Avengers” ha sabido conquistar a su público con actuaciones formidables, escenas de acción realistas y una figura envidiable. Pero ahora debe encargarse de mantener a sus hijos lejos de su pasado vergonzoso, actuando frente a ellos para evitar darles algún indicio de su secreto.

El secreto de Scarlett Johansson que no quiere que sepan sus hijos

Durante una aparición en The Drew Barrymore Show el miércoles, la actriz de 37 años respondió algunas preguntas para el segmento “The Final 5″. La famosa actriz de múltiples películas de Marvel, que es madre de Rose Dorothy, de 7 años, y de Cosmo, de 7 meses, reveló entre varias cosas lo único que espera que sus hijos nunca sepan de ella.

Scarlett Johansson presentó a su bebita Rose Dorothy a través de instagram...

“Mi hija puede haberme preguntado esto antes”, admitió Johansson. “Solía fumar cuando era más joven y estoy muy avergonzada. Simplemente no quiero que ella piense que alguna vez pensé que era genial porque ella nunca, nunca, nunca puede fumar”.

“Porque eso es lo que haces. Prohíbes que tus hijos hagan cosas y luego no las hacen”, bromeó durante el segmento en televisión. “Así que sí, solo espero que nunca se den cuenta de eso”.

A la actriz se le dificulta ocultar sus hábitos

Scarlett Johansson pudo haber interpretado a una gran espía en la pantalla grande, pero en la vida real llegó a tener algunos problemas para disimular y mantener sus hábitos de fumar en secreto de su pequeña hija porque recientemente le dijo a la revista InStyle que Rose se encuentra actualmente en una edad en la que siente curiosidad por todo.

“¿Por qué estás apretando las cejas? ¿Por qué estás rizando tus pestañas? ¿Qué es un tampón? ¿Para qué sirve?”, dijo la actriz de Marvel mientras cómicamente imitaba a su hija y la manera en que hacía curiosas preguntas.

“Me preguntó por qué mi ropa interior se me subió por la grieta del trasero, y tuve que tratar de explicar qué era un tipo de panty”, recordó.

“Yo estaba como, ‘porque no quieres una línea en tus pantalones’, y ella estaba como ‘¿Por qué?’ Y yo estaba como, ‘porque entonces podrías ver mi ropa interior’, y ella estaba como ‘Pero estás usando ropa interior. Es extraño’”.

La relación de Rose con su hermano menor

A pesar que Rose está en la edad en la que siente curiosidad por muchas cosas, Johansson admitió en diciembre de 2021 que su hija aún no ha mostrado mucho interés en su nuevo hermanito.

“Ella tiene muchas cosas que hacer en su vida. Ella tiene un calendario social muy activo, por lo que no está tan interesada en el bebé como, no sé, digamos, como, ¿alguna otra cosa realmente?”, dijo Scarlett Johansson en una entrevista virtual con Jimmy Fallon en un episodio de The Tonight Show.

La actriz también reveló que Rose está encontrando a su madre “un poco” vergonzosa hoy en día, algo que suele pasarle a muchos niños en diferentes edades. Es por eso que a propósito de esto, Scarlett busca sacarle provecho a la situación.

“Hago un pequeño baile cuando el autobús escolar se detiene, y eso no le gusta”, confesó Johansson a Fallon en ese momento. “Por supuesto, entonces lo exagero aún más”, concluyó la estadounidense entre risas.

