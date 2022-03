“No la quiero en mi familia”, dice el suegro de la Suka

Gastón Bustamante, padre del esposo de la exreportera de farándula Alejandra Sánchez conocida como la Suka, se pronunció sobre la separación de su hijo, señalando “no acepto a una persona de esas dimensiones culturales que estén alado de mi hijo”.

Lo hizo durante una entrevista para el programa de televisión ‘De boca en boca’. La reacción del señor se da tras una publicación que realizó la Suka en su cuenta de Instagram, donde anunciaba su divorcio, pero también que tomará acciones legales contra su suegro por un supuesto maltrato verbal.

Bustamante réplico esa acusación de la Suka contra él, asegurando que nunca la ofendió. “Nunca la agredí verbalmente, lo único que le he dicho que me respete a mí y respete a mi hijo. Que no venga al negocio de mi hijo a estar dándole mala vibra. Que se dedique a sus negocios y que no venga al negocio de mi hijo”, sentenció.

Agregó que su hijo merece respeto. “Mi hijo es un hombre público, un profesional. Viene la Suka a tratar mal, está equivocada. Yo soy un Bustamante, un hombre público, mi familia es de respeto a nivel nacional. Yo soy honorable en todas partes, que ella respete para que sea respetada”, sentenció Bustamante, quien aseguró que el mismo le ha pedido a su hijo que se divorcie de la Suka.

Por mucho tiempo la Suka ha hablado de su negocio de comida que tiene junto a su esposo, sin embargo, ahora con el anuncio de su divorcio no se sabe como quedará la situación.