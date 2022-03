Nueva película protagonizada por Will Smith está envuelta en un escándalo de acoso sexual

Will Smith.

Willl Smith es el favorito para llevarse el Premio Oscar como Mejor Actor por su papel en King Richard, pero su nombre también está dando de qué hablar, pero de manera negativa, por otra de sus películas: Emancipation.

Smith protagoniza esa película de suspenso y acción, dirigida por Antoine Fuqua, basada en la historia real de un esclavo fugitivo llamado Gordon. En 1863 se publicaron fotografías de su espalda desnuda, fuertemente flagelada por los latigazos de un capataz, lo que le dio al movimiento abolicionista una prueba de la crueldad de la esclavitud estadounidense.

Los derechos del film fueron adquiridos por Apple, empresa que participó en una producción que se vio interrumpida por la pandemia del coronavirus, lo que llevó a la contratación de Alice Kelly, quien ahora está efectuando una demanda por acoso sexual.

El problema

Will Smith protagonizará Emancipation.

Kelly está demandando a Apple, Lionsgate Entertainment Inc y Jerry Bruckheimer Inc por no cumplir con su “deber de ejercer un cuidado razonable en la supervisión de sus subsidiarias, contratistas, subcontratistas y sus empleados”.

La demanda cubre el período desde octubre de 2020, cuando Kelly fue contratada en la serie de televisión Hightown, para luego pasar a cumplir un rol similar en Emancipation, desde marzo de 2021.

Apple trasladó la producción de la película de Georgia a Nueva Orleans, en respuesta a la introducción de Georgia de una nueva ley de votación más restrictiva. Kelly afirma que antes de este movimiento, su jefe en la película la agredió sexualmente, asegurando que sufrió múltiples casos tanto en la producción de Hightown como en Emancipation.

En silencio

Apple

Apple y Jerry Bruckheimer Inc. no han realizado comentarios públicos al respecto, mientras que Lionsgate se negó a comentar directamente sobre la demanda, pero dijo que no tolera el acoso en sus producciones.

Además, Kelly también está demandando a Montrose Environmental Group por discriminación de género relacionada con salarios desiguales, y al Centro de Toxicología y Salud Ambiental por despido injustificado.

Se espera que la película protagonizada por Willl Smith sea estrenada en Apple TV+ durante este año.