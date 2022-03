Preguntas sin respuestas que dejó la película familiar ‘The Adam Project’

Si bien la película ‘The Adam Project’ ha generado una gran cantidad de reacciones favorables en Netflix, también es cierto que los fieles fans de ella se han hecho una gran cantidad de preguntas sobre el desarrollo de esta trama que a su criterio quedaron inconclusas.

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que sean cada vez más quienes se apasionen con esta romántica historia en la que su protagonista viaja en el tiempo para encontrar a su amor ideal y así resolver una gran cantidad de aspectos de su vida con los que no contaba, pero que de igual forma, le permiten ser cada vez una mejor persona y alcanzar sus objetivos.

Y es que la sinopsis de esta producción describe gran parte de todas las aventuras que se vivirán de principio a fin: “Tras un aterrizaje forzoso en 2022, Adam Reed, un piloto de combate y viajero del tiempo, forma equipo consigo mismo cuando tenía 12 años para salvar el futuro”. Con ello, el público ya denota que además habrá acción y mucha ficción para todos los gustos.

Lo que no se desarrolló en la película ‘The Adam Project’

En el desarrollo de ‘The Adam Project’ se presentan una serie de situaciones divertidas, insospechadas, pero sobre todo repletas de acción y diversidad, por eso no hay quien no se haya resistido a esta producción que se ha posicionado en los primeros lugares de vistas en diferentes países. De ahí que si eres uno de los que quedaste con la incertidumbre sobre el qué pasará, es mejor que mires cuáles fueron algunas de las preguntas que se hizo la audiencia y que no tuvieron una respuesta contundente en esta historia.

¿Por qué Laura aparece en 2025? A criterio de los fans, esta chica no debería aparecer durante ese último viaje, pues ella había sido asesinada por Maya en 2022. Esto generó mucho ruido, sin embargo, todos estaban felices de que Adam finalmente estuviera al lado de la persona que amaba y por eso pocos se percataron de este error de secuencia.

¿Cómo muere el padre de Adam? Se supone que este personaje murió en un accidente vehicular, pero también se hace mención que éste pudo haber muerto a manos de Maya quien se quería apoderar del poder de los viajes en el tiempo.

¿Por qué borró Maya los viajes en el tiempo sobre todo el del 2018 y no eliminó su regreso? Esto sucedió aparentemente para que no quedaran huellas de su paseo en los diferentes viajes de tiempo.

¿Por qué borran los viajes del tiempo y su trascendencia y no resucita Maya? Si este personaje murió en 2018 por un disparo de la Maya de 2025 ella debería estar viva, pues se supone que para esa fecha ella no estaría ahí.

¿Por qué Adam adulto tuvo errores en su primer viaje y aparece en 2022 y no en 2018? Hay quienes aseguran que este error fue una estrategia para captar más al público y desarrollar una trama más interesante y que les permitiera estar atentos hasta el final.