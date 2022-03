La hermana de Anuel AA se pronunció y lo defendió de los rumores contra él

Las redes sociales se inundaron de la noticia sobre Anuel y la falta de atención que estaba sufriendo su hijo Pablo, además de ser llamado “cabrón” por la misma familia de Astrid, la madre de Pablo y ex pareja del cantante, debido a una supuesta falta de atención por parte del cantante, las historias de Astrid y su familia estaban llenas de insultos para el cantante puertorriqueño, lo que dejó con la boca abierta a todo el mundo, pues pensaron que el cantante estuviera involucrado en ese tipo de problemas.

Lo cierto es que ante esto Anuel AA no se pronunció en sus redes sociales, pero si lo hizo su hermana y al parecer fue bastante clara con lo que estaba diciendo “Pablito no está durmiendo en la calle. Su Mamá junto a mi sobrino viven en una casa salda en Puerto Rico que ella la escogió y se la compró mi hermano y andan en una guagua Mercedes Benz G Wagon de 200 mil dólares. En Miami tiene otra guagua Mercedes y otra casa salda valorada en 1.8 millones casa que en papel está estipulado le pertenece a Pablito cuando acumpla sus 18 años y se mantienen viajando de Miami a Puerto rico y viceversa. Ah! y con los miles $$$ que recibe de pensión y el apoyo que siempre te ha brindado la familia; decir que Pablito no tiene una cama donde dormir es una falta de respeto y deja mucho que decir” afirmó Jliany.

Por supuesto Anuel AA se ha mantenido al margen de dicha polémica y solo ha publicado cosas con su futura esposa Yailin.