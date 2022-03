Karol G revela el significado de su tatuaje de corazón

En los últimos años Karol G se ha convertido en una de las intérpretes más populares de la música urbana. Además de ser reconocida por su innegable talento, también se ha convertido en un ícono de la moda con su original estilo.

Aunque a lo largo de su carrera la cantante se ha caracterizado por ser abierta con sus fanáticos, hasta el momento se desconocía el significado de uno de los tatuajes que más luce en su cuenta oficial de Instagram.

A pocos días de iniciar su exitosa gira por Latinoamérica con récord en ventas, la intérprete de “Bichota” expresó durante una entrevista lo que representa el diseño de corazón espinado que plasmó en su brazo izquierdo y que casi siempre queda a la vista con sus distintos outfits.

“La gente no sabe que este tatuaje es la apertura de mi álbum. Quiero decir, literalmente, muchas cosas parten de aquí. El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho. Me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera. Para Carolina”, manifestó Karol G.

Aunque la mayoría de sus fanáticos vinculaban el tatuaje con decepciones amorosas, la cantante finalmente dio a conocer el gran significado que tiene para ella en cuanto a su vida personal.

En medio del éxito que experimenta en el área musical, Karol dio a conocer cómo en este 2022 saltará por primera vez a la actuación junto a sus connacionales Maluma, Sebastián Yatra y por su fuera poco, Sofía Vergara, quien interpretará el papel principal de la serie de Netflix.

El nuevo proyecto retratará la historia de Griselda Blanco, también conocida como “La Viuda Negra”, una narcotraficante y criminal colombiana que patrocinó a Pablo Escobar en sus inicios.

A través de varios medios se dio a conocer que la originaria de Medellín interpretará el papel de “Carla” una de las jóvenes que trabaja como “mula” dentro de la organización de la también recordada como “La Madrina de la Cocaína”.

“Cuando no eres actriz, tu meta es hacer las cosas bien para que sean creíbles”, expresó la cantante. “Con la actuación realmente te metes dentro de un personaje”.

Para afrontar el maravilloso reto, Karol G asistió a clases de actuación, lo que la ayudó a interpretar el personaje desde una perspectiva diferente.

