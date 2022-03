Kanye West revela la razón por la que cría de diferentes formas a sus hijas e hijos

En los últimos días la controversia entre Kanye West y la nueva pareja de Kim Kardashian ha provocado que le suspendan la cuenta de Instagram al exesposo de la socialité. Sin embargo eso no es lo único por lo que ha atravesado últimamente, ya que compartió un mensaje donde explica las diferencias de crianza que tiene con sus hijas e hijos y ha provocado mucha polémica.

Luego de anunciar su divorcio, parece que el rapero y la empresaria no están de acuerdo en varias cosas cuando se trata de la crianza de sus hijas (North y Chicago) e hijos (Saint y Psalm).

Kanye dio a conocer a través de una charla con Hollywood Unlocked, aspectos sobre su paternidad compartida con Kim Kardashian , pues la acusa de “antagonizar” frente a él y autorizar que su hija North use lápiz labial y comparta videos en TikTok sin su aprobación.

Ante esta situación, Kim ha expresado que estos “ataques constantes” son en realidad “más dañinos” para su familia, que cualquier cosa que North pueda hacer en la red social.

La supuesta cuenta de la hija mayor de West (@kimandnorth), se encuentra a duo con su madre y se les puede ver compartir videos donde ellas hacen coreografías y algunas tareas del hogar, sin embargo, se han mantenido un tanto reservadas luego de las declaraciones del rapero.

Kanye reaccionó a un video el fin de semana, donde aparece North y Kim en maquillaje oscuro y al fondo se escucha la canción “Emo girl” de Machine Gun Kelly y que fuera dado de baja, luego de hacer los siguientes comentarios:

También compartió una captura de pantalla con un mensaje que recibió del rapero The Game, quien acusa a Kim de usar estratégicamente a North para que él reaccione de forma protectora como padre, pues hasta ahora no ha usado a los niños varones de la misma manera.

“Saben que ese es tu único desencadenante. No están usando a los otros niños porque no tienen la edad suficiente y son bebés. Saint en Tik Tok no te provocaría tanto porque es tu hijo y nuestros muchachos nos tienen en ellos”, decía parte del mensaje.