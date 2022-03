¡Def Leppard regresa con nuevo álbum y gira por Estados Unidos junto otros máximos exponentes del rock!

¡La legendaria banda de rock está de vuelta! Este 2022 se prenderá de fuego pues los íconos de este género lanzarán su decimosegundo álbum de estudio, Diamond Star Halos, el próximo 27 de mayo. Este es el primer trabajo original de la banda desde su disco de 2015 Def Leppard.

La buena noticia es que ya está disponible en preventa en varios formatos, incluyendo una edición Deluxe, una de 2 LPs de vinilo, formato digital y más. También han sido lanzadas ediciones exclusivas que incluyen mercancía nueva para el álbum. Compra ya desde la tienda oficial de la banda AQUÍ.

Anuncian gira junto a Mötley Crue, Poison y más

Para dar la bienvenida con bombos y platillos a Diamond Star Halos, el quinteto del Reino Unido (Joe Elliot, vocales; Rick Savage, bajo; Rick Allen, batería; Phil Collen, guitarra; y Vivian Campbell, guitarra) han compartido con el público una nueva, poderosa y resonante canción llamada Kick. Este tema se siente como un himno hecho para alborotar estadios completos, con guitarras potentes y tambores explosivos.

Mientras tanto, el coro tiene todas las características de un hit de Def Leppard, con sus vocales que van por lo alto y las melodías que son sinónimo de la banda. El arte de Diamond Star Halos es una maravilla en sí mismo: el diseño sigue los altos estándares de sus portadas anteriores. Con imágenes del reconocido fotógrafo y director Anton Corbijn, el estilo de Maryam Malakpour y gráficas de los Munden Brothers, el diseño realmente sigue la influencia de la banda y lo trae a la actualidad.

Manténganse alerta para presencial la premier del video musical muy pronto.

A lo largo de los últimos dos años, Def Leppard grabó Diamond Star Halos de forma simultánea en tres países diferentes, con Joe en Irlanda, Sav en Inglaterra, y Phil, Vivian y Rick en los Estados Unidos. Sin la presión de fechas de entrega u horarios rígidos, pusieron toda su energía en la creación de 15 pistas impecables, con una mezcla de su clásico espíritu y una pasión moderna. Temáticamente, dan un guiño a sus influencias colectivas de principios de su carrera, como David Bowie, T. Rex y Mott The Hoople, entre otros. El título es, en sí mismo, una referencia a Bang a gong (get it on) de T. Rex. Sin embargo, se embarcaron en esta aventura solos: la ganadora de varios premios Grammy y legendaria artista Alison Krauss prestó su distintiva y angelical voz para This guitar y Lifeless, mientras que Mike Garson, el pianista de David Bowie, toca en Goodbye for good this time y Angels (can’t help you now).

Próximamente se anunciará la gira por Latinoamérica.

Revisa todo el tracklist de canciones abajo.

¡2022 es el año de Def Leppard!

TRACKLIST: