Te revelamos detalles de Walker Scobell el niño que cautiva en ‘The Adam Project’

‘The Adam Project’ sigue siendo una de las películas favoritas por los amantes del entretenimiento familiar, ya que ella reúne todas las condiciones para enternecer y mantener al público de todas las edades muy atentos al desenlace de esta trama tan innovadora y que registra las mejores escenas y argumentos.

No en vano esta producción está siendo la más vistas de Netflix en las últimas semanas, pues sabe combinar la acción, el drama, la ficción, así como el romanticismo y buen humor. Todo ello ha hecho que el público esté muy dispuesto a verla en familia o con los seres queridos que aman este tipo de historias. Sin embargo, otro elemento que la ha convertido en la más popular es que posee un elenco de altura.

Y pese a que el guapo Ryan Reynolds sea su protagonista principal, éste es acompañado por un pequeño de tan solo 13 años que está captando la atención de todo el mundo. Él lleva por nombre Walker Scobell y es el encargado de dar vida a Adam, pero en la etapa de su infancia.

Conoce a Walker Scobell el niño que cautiva en ‘The Adam Project’

Y es que como se sabe, en la película de ‘The Adam Project’, Ryan viaja en diferentes líneas de tiempo a fin de encontrarse nuevamente con el amor de su vida, una mujer que perdió de forma muy misteriosa, por lo que arma todo un plan que le permita traerla de vuelta y así sellar su amor. Pero, esto no viene solo, pues en ese constante ir y venir, el Adam adulto se encuentra con su Adam niño y éste le ayuda a vivir las más inesperadas aventuras que hasta ahora la audiencia ha sabido agradecer.

Es por ello que si quedaste “enganchado” con esta producción y con el rol de este jovencito, no dejes de conocer detalles sobre su vida personal y profesional:

Posee una vida común y un tanto particular: Este jovencito de tan solo 13 años nació en Los Ángeles y proviene de una familia que no ha estado vinculada con el mundo artístico. Incluso, se llegó a conocer que sus padres forman o formaron parte de la milicia, por lo que muchos aún se preguntan cómo Walker llegó al ámbito de la actuación, ya que no tuvo influencias en su hogar para ello.

La actuación la conoció en la primaria: Durante sus primeros estudios escolares Scobell participó en una gran cantidad de actividades escolares en las que descubrió y destacó en el teatro. Debido a la protagonización de una obra vivió una grata experiencia que lo llevó a sentirse interesado por este arte.

The Adam Project es su primer papel en la actuación: Este chico hizo su gran debut con esta producción con la que ha ganado todos los halagos. Aquí demostró su potencial, naturalidad, carisma y sobre todo su disciplina y ganas de seguir desarrollando más personajes a través de importantes proyectos como: Secret Headquarters, producción en la que estará actuando nuevamente pero al lado de figuras como junto a Owen Wilson, Michael Peña y Jesse Williams.