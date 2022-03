Sale a la luz un video de Anuel AA besando a una mujer que no es Yailin

Después de la polémica del lujoso carro que Anuel AA le regaló a su prometida Yailin, la excuñada del cantante sacó a la luz un video en el que se puede ver al reguetonero besando a su hermana, la madre de su hijo, Astrid Cuevas. Además la ‘bomba’ se encendió ya que en sus redes sociales lo insultó por los hechos recientes con su hermana y sobrino.

A través de la cuenta de Instagram, Nicole Cuevas, publicó las imágenes donde se ve a Anuel muy romántico con su expareja, a quien abraza y la besa. El video es de una cámara de seguridad que da fecha el 3 de noviembre de 2021.

Luego en sus historias, lanzó fuertes insultos contra el puertorriqueño a quien lo tachó de “vagabundo, puerco y mal padre”. “Y así promete amor. Me amenazaste si hablaba, pero no me pienso quedar callada”, dijo ya que este video es poco antes de los rumores entre Yailin y el artista.

La excuñada también cuestionó el rol de Anuel como padre. “Eres un puerco. Tú y toda tu familia. No tienes moral y mucho menos vergüenza. No eres hombre y mucho menos padre”.

Sobre la noticia que Anuel dejó a su hijo y a la madre en la calle

“Yo voy a orar mucho por ti. Porque esto es solo el comienzo. Se les va a caer la mascara a ti a y todos los que andan contigo”, continuó la mujer para después afirmar que Anuel no se preocupa por el bienestar del menor, Pablo Anuel Gazmey Cuevas.

La hermana de Astrid indicó que le da todo el respaldo total por haber dejado “en la calle sabiendo que tu hijo no tiene una cama en donde dormir”.

Asimismo, la hermana de Astrid dijo que haría responsable a Anuel por la seguridad de ella y de su familia: “Hace tiempo prometiendo a Astrid y a Pablo. Por qué no dices que no la sueltas, que así sea en el baño del estudio la llamas llorando”, sentenció.

“Y el día que a mí o a mi familia les pase algo, todo caerá sobre ti y no, no es amenaza, es que sé de lo que eres capaz”, expresó.

Las declaraciones de Nicole llegan después de que algunos medios de comunicación puertorriqueños están reportando que, supuestamente, Anuel habría mandado desalojar una de las casas en donde vive la familia de la madre de su hijo.

Por ahora, ni Anuel AA ni Astrid Cuevas se han pronunciado al respecto. Pero, la que sí lo ha hecho ha sido Yailin, quien solo indicó que “todo parece un circo”.