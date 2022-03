Rihanna habla de su maternidad y cómo esa etapa le ha inspirado en los negocios

La cantante y diseñadora Rihanna ya se encuentra en su tercer trimestre de embarazo y eso no le ha impedido seguir con sus negocios en el mundo de la moda y la belleza. De hecho, Rihanna realizó el último lanzamiento de sus productos Fenty Beauty en las grandes tiendas Ulta Beauty.

“Nos hemos estado muriendo por venir a Ulta Beauty por un tiempo, y finalmente sucedió. Se sintió como el ajuste correcto. Fenty Beauty, nuestra marca, es para todos. Queremos que todos se sientan incluidos, y poder expandir nuestras puertas con la familia Ulta Beauty es algo hermoso”, declaró la artista a la Revista Elle.

No se debe dejar a un lado la belleza durante el embarazo

La belleza ante todo.

Para la Reina de la Moda, el maquillaje seguramente te ayudará a sentirte como una persona real.

“Me centré mucho en la hidratación y en el contorno. La cara se pone un poco redonda y gordita. La nariz comienza a extenderse. Todo es un reto, desde vestirte y cómo te vas a maquillar. Pero me gustan los desafíos. Me gustan las cosas que me obligan a ser creativo y crear de nuevas maneras. Y con la belleza, hay mucho que puedes hacer”, manifestó la cantante.

Un estilo de maternidad icónico

Orgullosa de su estado.

Esta gran artista ha fusionado géneros caribeños con música pop de manera magistral y también ha podido unir su embarazo con el uso de prendas peculiares que han hecho lucir su barriga a todo esplendor.

De esta manera, la empresaria barbadense se ha mostrado orgullosa de la etapa que está viviendo y ha desmontado el paradigma de que el embarazo imposibilita a las mujeres ejercer sus distintos roles laborales