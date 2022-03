Los sacrificios que tuvo que hacer Simone Ashley para interpretar su rol en ‘Bridgerton’

La actriz Simone Ashley lo tuvo claro. Ella va a dar el todo por el todo en ‘Bridgerton’ que el próximo 25 de marzo estrena su segunda temporada en Netflix. Aquí ella tendrá un rol significativo, pues será la mujer que finalmente conquiste al soltero más codiciado de la familia más prestigiosa de Londres.

Esto no solo será un reto para ella en esta trama, sino que también significó todo un sacrificio fuera de cámaras, pues debió adaptarse a una serie de normas o pautas con tal de hacer de su personaje uno de los de más carácter, que fuera convincente y que en definitiva lograra su objetivo: el desposar a Anthony, uno de los hombres más seductores y difíciles de atrapar.

De ahí que todas las expectativas están orientadas hacía su inclusión en este elenco en el que la audiencia ya tiene a sus personajes favoritos, pero aún así esperan más de cada uno de los nuevos integrantes que llegarán para crear un ambiente más atractivo, sólido y cautivador a la trama derivada de las novelas de Julia Quinn.

Sacrificios que hizo Simone Ashley para interpretar su rol en ‘Bridgerton’

Para la segunda entrega de ‘Bridgerton’ el público espera mucho más romanticismo, escenas eróticas e incluso muy “hot”. Y es que esto es lo que se ha logrado conocer de voz de los realizadores y hasta de sus propios protagonistas como Simone quien no dudó de ofrecer declaraciones sobre todo lo que tuvo que hacer para lograr así un papel significativo, creíble y adaptado a la época, ya que es la primera vez que ella enfrenta un reto de esta magnitud.

Por lo que ella no ha dudado en referir que uno de los mayores sacrificios fue el lucir cada uno de los trajes que lució para esta producción. “Sufrí mucho dolor con el corsé. En una ocasión incluso me hice daño en un hombro. Cuando llevas corsé ni siquiera puedes ponerte los zapatos. Me di cuenta de que cuando usas el corsé, simplemente no comes. Cambia tu cuerpo. Tenía una cintura muy pequeña. En una ocasión, me comí una porción de salmón, y sentí que me iba a poner enferma. Esto sucedió porque llevaba puesto el corsé”, expresó Ashley a la revista Glamour UK y así lo reseñó el portal Antena 3.

Con esto no solo dejó claro que para hacer que todo sea creíble se deben pasar por diferentes situaciones que el público desconoce. El poder portar esos ajustados, pero muy elegantes vestidos no fue una tarea fácil, sin embargo, ella lo asumió con mucha valentía y con la certeza de que de ahora en adelante su carrera e imagen se proyectará aún más. Incluso, comentó que uno de los aspectos que más le gusta de su historia, es que se dignifica a la mujer y se potencia su valentía, así como su independencia. Por eso, no duda que con su papel ella logre transformar o superar las expectativas que se habían planteado desde un principio en esta serie.