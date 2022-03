Génesis Suero responde a Ale Jaramillo sobre la situación del casting en Telemundo

Luego que la presentadora Alejandra Jaramillo aclarara la situación sobre el casting que realizó en febrero en Telemundo y que en Ecuador se generó una confusión respecto a la nueva integrante del canal, Génesis Suero, la dominicana respondió a ello con un comentario que dejó en Instagram.

La esmeraldeña publicó un video en la red social, donde tiene más de dos millones de seguidores, en el que dejó en claro el tema. “ Yo hice un casting sola. Génesis Suero ya estaba contratada antes de que yo haga el casting ”, indicó Alejandra. A esta publicación, no dudó en responder el nuevo talento de Telemundo.

“Tus palabras son 1000% ciertas, Ale. Qué bueno que aclaraste ese tema y que me confundió a mi y a tus seguidores también. Yo opino lo mismo de ti: eres una chica muy hermosa que a donde te toque trabajar irradiarás luz”, escribió Génesis.

También le pidió que le lleve a dar un paseo para Ecuador y conocer sus paÍses, cultura y gastronomía. ”Me encanta la comida ecuatoriana y su gente, lo cual es una comunidad muy grande y cálida aquí en New York”

Ale le agradeció a Génesis la respuesta y la conversación que tuvieron por interno.

En el referido video, Ale señaló que el 22 de febrero que fue el día en que ella hizo el casting y ese mismo día presentaron a Génesis como el nuevo talento de Telemundo , como corresponsal desde Nueva York.

“Entonces, el día que yo hago el casting con Telemundo, ellos fueron muy claros conmigo, me explicaron que ahora mismo no hay una plaza de trabajo para mí que igual me iban a hacer el casting. Así tal cual, yo lo compartí con ustedes”, explicó ‘La Caramelo’.

Desde febrero, Jaramillo se volvió tendencia en las redes sociales tras publicar el casting en vivo que hizo en Telemundo, una oportunidad que gestionó por su cuenta. A través del hashtag #QueremosaAleenTelemundo pidió el apoyo y respaldo de sus seguidores para generar expectativa en plataformas digitales.

Desde noviembre pasado se encuentra en Estados Unidos, y ha mostrado en sus redes que ha buscado oportunidades laborales en el exterior.