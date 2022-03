Vea qué personaje de How I Met Your Mother apareció en el final de temporada de How I Met Your Father

How I Met Your Father, la serie de Hulu derivada de How I Met Your Mother, tuvo una cara familiar en su capítulo final de la primera temporada.

La nueva serie que protagoniza Hillary Duff, quien interpreta a Sophie Tompkins, tuvo como invitada especial a Robin Scherbatsky, papel que realizó Cobie Smulders entre 2005 y 2014, durante las nueve temporadas que duró la famosa comedia de CBS.

“Realmente queríamos que la gente los conociera (a Sophie y sus amigos) como equipo antes de que comenzáramos a traer personajes del original”, dijo Isaac Aptaker, co-creador de la serie, a Entertainment Weekly. “Ha sido un acto de equilibrio muy, muy interesante tomar algo que es un título tan grande y tan querido y tratar de crear algo que lo honre y tenga muchas similitudes, pero que también se sostenga por sí solo”.

Robin, la consejera

Sophie (Hilary Duff) y Robin (Cobie Smulders) se conocen en el capítulo final de la primera temporada de How I Set Your Father. (Photo by: Patrick Wymore/Hulu) ( Patrick Wymore/ HULU)

En How I Met Your Father, Sophie frecuenta con sus amigos un bar diferente al MacLaren’s Pub que popularizaron en How I Met Your Father, pero su amigo e interés amoroso, Jesse (Chris Lowell) vive arriba, en el mismo apartamento que una vez compartieron Ted (Josh Radnor) y Marshall (Jason Segel).

Sophie tuvo una pelea con Jesse, quien le confesó su amor tras su primera noche juntos y después rechazó irse de gira al concierto de sus sueños con su ex Meredith (Leighton Meester), por lo que decidió irse a tomarse un whisky al icónico bar, donde fue atendida por Carl, el Bartender (Joe Nieves).

La primera temporada de la serie ‘How I Met Your Father’ se puede ver en Star+. / Foto: Cortesía ( Patrick Wymore/ HULU)

Allí se le acerca una misteriosa mujer que le preguntó qué tan mal había sido su día. Era la ahora famosa presentadora de noticias Robin Scherbatsky, quien se sentó en el antiguo puesto del grupo de How I Met Your Mother para aconsejar a Sophie.

“Trabajamos bastante en esa escena con (los creadores de How I Met Your Mother) Carter (Bays) y Craig (Thomas), porque obviamente tienen muchas opiniones sobre dónde terminó Robin, con razón”, dijo Aptaker. “Queríamos mostrar que estaba en un momento de su vida en el que tenía un gran éxito y tenía esta sabiduría para impartirle a Sophie”.

“Realmente queríamos traer a alguien de una manera que se sintiera orgánica para nuestra pandilla y nuestra historia particular”, dijo la otra co-creadora, Elizabeth Berger. “Realmente nos encantó la idea de que Sophie está en esta encrucijada, y puede hablar con alguien que todos vimos pasar por tantos capítulos románticos y tribulaciones en su propia vida. Instintivamente sentí que estos son los dos personajes que necesitan conocer y necesito hablar”.

¿Quién será el próximo?

How I met Your Mother (CBS)

Smulders no fue el único miembro del elenco original que regresó en el final, con otra historia entrelazada que involucra El Capitán (Kyle MacLachlan) y su esposa Becky (Laura Bell Bundy).

Los creadores de How I Met Your Father, que fue renovada para una segunda temporada, no descartan la participación en el futuro de otros miembros de la serie original.

“Creo que todos están viendo esto con curiosidad, preguntándose si van a recibir una llamada telefónica”, destacó Aptaker. “La puerta definitivamente está abierta para que regresen más miembros de la pandilla”.