Pete Davidson sorprende con tatuaje en honor a Kim Kardashian

Kim Kardashian y Pete Davidson le han dado riendas sueltas al amor al presumirlo en sus redes sociales luego de que la socialité se divorciara de Kanye West.

Pete parece estar totalmente enamorado de Kim y ha apostado por defenderla de los insultos de su ex marido por lo que se tomó el tiempo de enviarle unos mensajes para que frenara sus ataques.

Dave Sirus, amigo del cómico, se encargó de filtrar una conversación entre Pete Davidson y Kanye West en la que ambos discuten sobre la situación con Kim Kardashian y la cuenta de TikTok de North West.

“Yo soy Skete. ¿Puedes tomarte un segundo y calmarte? Son las 8 am y no tiene que ser así. Kim es, literalmente, la mejor madre que he conocido. Lo que hace por esos niños es increíble y tienes tanta suerte de que sea la madre de tus hijos. He decidido que no voy a dejar que nos trates así nunca más y he terminado de estar callado. Haz crecer la m**rda”, se podía leer en el mensaje.

— Pete Davidson