Georgina Rodríguez muestra su apoyo a Ronaldo con tierno mensaje

Georgina Rodríguez mostró su apoyo a Cristiano Ronaldo por medio de redes sociales con un sutil mensaje que dejó ver el gran amor que existe en la pareja. Esta demostración de amor surge después del éxito de su reality show en Netflix que ha cautivado al mundo con su estilo de vida extravagante.

Georgina Rodríguez muestra su amor por Cristiano Ronaldo

Por medio de sus historias de Instagram, la famosa compartió una de las publicaciones de su pareja en la cual celebra su regreso a la cancha de futbol. La publicación estuvo acompañada con emojis de corazón.

Georgina Rodríguez

Su demostración de apoyo surge después de que la famosa compartiera fotos de un paseo familiar en las cuales deja ver su avanzado embarazo. Por medio de redes sociales, Georgina publicó una foto de sus hijos besando su baby bump.

Ronaldo ha sido un gran apoyo para Geo desde el estreno de su reality al celebrar su éxito. Anteriormente la famosa le agradeció con un tierno mensaje.

“Gracias @cristiano por tu humanidad, generosidad y apoyo incondicional en todo lo que me propongo. Andábamos sin buscarnos pero a sabiendas que nos encontraríamos ❤️También, gracias a @netflixes @komodo por haberme elegido para desarrollar este gran proyecto, que tan ilusionada me ha tenido día y noche. Con tanto esfuerzo y dedicación ✨ Y sobre todo a vosotros , a mi querido público que ha acogido de manera tan maravillosa mi reality #SoyGeorgina Para mi era inimaginable estar en el top 10 mundial en tan solo 1 día y no puedo estar más feliz y agradecida”

Incluso en medio de los ataques en contra de la famosa por su propia familia, la pareja se ha mantenido firme en mostrar un frente unido.

Su tío Jesús Hernández declaró que ella se había olvidado de ellos cuando conoció al futbolista. De acuerdo con su tío ella vivió con él durante su adolescencia, pero ahora se siente avergonzada de ellos y se ha alejado.

“Yo era el encargado de mantener a Georgina y a su hermana, de comprarles ropa, pagar la electricidad y el agua... Yo la crié y se olvidó de mí.”

Él incluso intentó hablar con el futbolista enviando un mensaje por medio de redes sociales, en el cual le decía que tenía a la mujer “más malvada del mundo”, y que sí quería saber más se contactara con él, pero nunca recibió respuesta.

A pesar de las declaraciones de su familia, Georgina Rodríguez se ha mantenido firme en sus declaraciones y respondió de manera sutil a las declaraciones de su familia por medio de una publicación en redes sociales en la cual afirma que su familia solo son su madre y su hermana.