Bad Bunny pierde millones por demanda de una de sus canciones más famosas

Todo un problema se armó alrededor del éxito de Bad Bunny ‘Safaera’, que en 2020 fue uno de los temas más escuchados del puertorriqueño, de su álbum YHLQMDLG.

Esta canción tuvo un éxito de tal magnitud, que en Tiktok, millones y millones de personas llegaron a utilizarla y viralizarla, en medio de la cuarentena por la pandemia. Sin embargo, este tema le representó al artista un gran problema, por el cual, no puede obtener gran ganancia.

Fue el cantante puertorriqueño Jowell, parte de los artista que colaboró en Safaera, quien reveló lo que realmente había ocurrido con el tema. En una entrevista para el canal de YouTube MoluscoTV, el artista dio a conocer algunos detalles donde contó que hubo una demanda por derechos de autor, de parte de la rapera Missy Elliott.

Safaera

La rapera estadounidense tomó medidas legales contra los artistas, tras caer en cuenta que dentro del Safaera se usaba una parte de su canción “Get ur freak on” sin que ella hubiera otorgado permisos.

“Si esa canción hubiera sido una canción normal y corriente de cualquiera por ahí como la que nosotros sacamos, nadie se hubiera metido. Esa canción la jodieron porque fue demasiado exitosa. Alguien fue para la Missy Elliott y le dijo: ¿tú no estás escuchando?” señaló Jowell.

Ganancias bajas

Missy Elliott ganó y con esto hizo que los artistas obtengan apenas un 1% de las ganancias, según contó Jowell en la entrevista.

“Se quedaron con todo. Lo que pasa es que legalmente ellos no me pueden sacar porque yo escribí ahí, así que me dieron el 1% a mí, 1% a Randy, y se quedaron con todo ellos. Hasta Bad cobra como 1% también. Nosotros nos fuimos hasta abajo con esa canción, tuvimos que cederla”, especificó Jowell.

Get ur freak on

Debido a la demanda, Missy Elliott aparece como una de las autoras de la canción, aunque no escribió nada del tema. Cuando esto ocurría, Safaera fue bajada de Spotify y se hizo tendencia en Twitter.

A la fecha, aún hay otros problemas legales que rodean a la canción por contener, supuestamente, samples de otros temas populares.