Alejandra Jaramillo aclara la situación del casting en Telemundo y Génesis Suero

Alejandra Jaramillo se pronunció sobre el tema del casting que realizó en febrero en Telemundo y que en Ecuador ha causado confusión respecto a la nueva integrante del canal, Génesis Suero, de quien también emitió su comentario.

La esmeraldeña se pronunció a través de su cuenta de Instagram con una historia y una publicación para aclarar el tema.

“Yo hice un casting sola. Génesis Suero, que es una chica guapísima, dominicana, inteligente y talentosa, ya estaba contratada antes de que yo haga el casting”, indicó Alejandra Jaramillo en su video de Instagram.

Continuó explicando que de hecho, el 22 de febrero que fue el día en que Ale Jaramillo hizo el casting, fue la fecha en la que presentaron a Génesis Suero, como la nueva compañera y talento de ‘En casa con Telemundo’, como corresponsal desde Nueva York.

“Entonces, el día que yo hago el casting con Telemundo, ellos fueron muy claros conmigo, me explicaron que ahora mismo no hay una plaza de trabajo para mí que igual me iban a hacer el casting. Así tal cual, yo lo compartí con ustedes”, explicó ‘La Caramelo’.

Ale Jaramillo resaltó el tema de que su participación no la hizo con ninguna otra colega. “No hay nada más detrás de eso, yo no hice un casting con más chicas, no era un día de casting puntualmente, simplemente fue una oportunidad que me dieron de hacer el casting a mí, luego de que yo toqué las puertas”.

“Y bueno, eso es todo lo que ha pasado, no hay ninguna otra novedad, yo quería que ustedes lo sepan de mí”, concluyó Ale Jaramillo con una sonrisa en su rostro, mientras su hijo aparece en el video atrás saludando a los fanáticos, también con emoción.