Vea la tierna y amorosa felicitación que Shakira le dedicó a Gerard Piqué

El apoyo de Shakira con su esposo Gerard Piqué es incondicional y eso quedó demostrado con el tierno y amoroso mensaje que le dedicó la cantante al central del FC Barcelona.

Piqué jugó el domingo su partido 600 con la camiseta azulgrana, en el triunfo de 4-0 sobre el Osasuna en el Camp Nou.

“600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos.Tus logros no tienen precedente alguno”, escribió la artista colombiana en su cuenta de Instagram.

“La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras”, agregó. “Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos”.

Historia

Milán y Sasha Mebarak Piqué son los hijos de Shakira y Gerard Piqué (Cortesía)

Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, se conocieron en 2010, durante el rodaje del videoclip Waka Waka (This Time for Africa) antes de la Copa del Mundo de Sudáfrica.

En ese torneo Piqué salió campeón del mundo con la selección española, mientras que Shakira actuó tanto en la ceremonia inaugural como en la de clausura del Mundial de Sudáfrica 2010.

Desde entonces iniciaron una historia de amor, y pese a no estar casados, tienen dos hijos, Milan, de seis años, y Sasha, de cuatro años.

“Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. Te queda mucho por darnos!”, afirmó Shakira. “En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”.

Entre los mejores

Lionel Messi y Gerard Piqué | Getty Images Lionel Messi y Gerard Piqué | Getty Images

Piqué, nacido en Barcelona, comenzó a jugar en el club catalán en la temporada 2008-2009 y es el quinto jugador con más partidos disputados con esa camiseta.

El defensor únicamente es superado por su compañero de equipo Sergio Busquets (667), y su ex compañeros Andrés Iniesta (674), Xavi Hernández (767), quien es su actual técnico, y Lionel Messi (778).