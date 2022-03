Shakira revela por qué no quiere casarse y prueba que el matrimonio no es necesario

Shakira y Piqué son una de las parejas más admiradas en el mundo del espectáculo y deportivo por la linda familia que han formado junto a sus hijos: Sasha y Milán.

Ellos no han necesitado de un matrimonio legal para formar un hogar con mucho amor, respeto y unión.

Con 12 años de relación han enfrentado altibajos como cualquier otra pareja pero han sabido surfear y superar las pruebas.

La cantante de 45 años y el futbolista de 35, no se han separado (a pesar de los rumores de crisis) y muchos fans se preguntan por qué la pareja no se ha casado aún.

Aunque muchas mujeres anhelan llegar al altar vestida de blanco para la colombiana esta idea no le quita el sueño y tampoco lo tiene en planes.

View this post on Instagram

Durante el podcast ‘Planet Weird’ con Holly H confesó que el matrimonio le espanta.

“La idea del matrimonio me espanta. No quiero que me deje de ver como su ‘chica’. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, sostuvo.

La colombiana expone su amor por el español cada tanto en redes sociales donde confirma lo enamorado que están.

Recientemente, felicitó a su pareja por haber alcanzado los 600 partidos con la camiseta del FC Barcelona con un emotivo mensaje.

View this post on Instagram

“¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que solo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas”, expresó.

— Shakira