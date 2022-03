Selena Gomez deslumbra con vestido rojo pasión en alfombra roja y derrocha elegancia

Selena Gomez está en su mejor momento y así lo deja claro en cada una de sus apariciones con su estilo avasallante.

Actriz, cantante y empresaria, ella ha probado que puede ser su mejor versión a pesar de los obstáculos.

Durante la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2022 derrochó elegancia y glamour en la 27.ª edición de los premios donde asistió como nominada a Mejor Actriz por la serie comedia, Only Murders in the Building

Selena Gomez y su impecable look

Selena no para de demostrar que es una de las famosas con más estilo y tras desfilar con un diseño de terciopelo negro en los SAG Awards 2022, la cantante de Baila Conmigo, llega como una de las celebridades mejor vestidas de los Critics Choice Awards, luciendo un impresionante vestido rojo.

Al mejor estilo del viejo Hollywood dejó ver una pieza del director creativo de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière que remarca su poder y el carácter que posee.

El vestido destacaba por su silueta ceñida por la cintura, con caída desde los hombros hasta el piso y con un escote cruzado al frente, que se sostiene al centro en la altura de la clavícula con una pieza de joyería en color plata.

En cuanto accesorios, optó por un particular diseño de pendiente en forma de flecha, que combinada con el adorno de su vestido.

Para su cabello lució una impoluta coleta baja con raya de lado, un peinado muy visto en las recientes pasarelas del mes de la moda, que permite dar protagonismo a un maquillaje limpio con un cat-eye delineado negro, un sutil color de sombras en el mismo color del vestido y labios nude.

El rojo es una tonalidad fuerte que remarca el poder de la mujer, además, brinda sensualidad, elegancia y glamour.