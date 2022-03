La modelo que le ganó el Top Model World a Ecuador

Candidatas de 46 países y territorios autónomos compitieron en la vigésima octava edición de Top Model of the World. El pasado 11 de marzo fue la conclusión de este certamen que tuvo una duración de dos semanas.

Nicole Alejandra Zambrano fue la representante ecuatorianos quien con su talento y belleza fue la primera finalista de la competencia, marcando un hito en la historia del país. No obstante, no pudo arrebatarle el título a Natálie Kocendova de República Checa; el podio final lo completó Dayana Cárdenas (Colombia).

¿Quién es la ganadora?

Natalie deslumbró en la velada del pasado sábado con un traje de noche color negro con transparencia. Además acompañó su prenda con accesorios directos y un increíble arreglo.

La checa de 22 años ha obtenido importantes hitos dentro de certámenes de belleza. En 2020 fue Miss Internacional República Checa.

Además de llevarse el título máximo, también fue nombrada Mejor Estilo y Miss Sunrise.

Un hecho que la marcó

En 2020 sufrió un aborto a los seis meses de embarazo. Ella estaba esperando un hijo junto al peluquero e influencer Lukas Vlacuha. La pareja ya tenía un nombre elegido para el niño: Nataniel.

Ecuatoriana

Nicole Zambrano, por su parte, agradeció en redes sociales por la enorme experiencia y por dejar los colores patrios en los más alto.

“No saben cuánto voy a extrañar a mis latinas de lo más lindo que me llevo de esta experiencia fue conocerlas (…) Qué orgullo ser Ecuador en uno de los concursos más importantes en el mundo del modelaje, ha sido toda una aventura y me la he gozado. Gracias por el apoyo”, escribió vía Instagram.