Así fue el debut de Génesis Suero en Telemundo, la modelo que ocupa el puesto por el que optó Ale Jaramillo

El pasado 22 de febrero la presentadora y modelo ecuatoriana Alejandra Jaramillo impactó a sus seguidores al confirmar que hizo el casting para el programa En Casa de Telemundo. La Caramelo incluso instó a comentar con el hashtag #QueremosaAleEnTelemundo para motivar su futuro proyecto.

No obstante, Ale no contó con la simpatía de la dominica Génesis Suero. La exreina de belleza se quedó con el puesto en el programa de variedades, incluso debutó con un vestido rojo y demostró su talento para el baile.

El anuncio de la nueva integrante se dio el mismo día que Jaramillo contó sobre su casting. Hasta el momento no se ha confirmado cuáles fueron las razones que la televisora escogió a la fémina de raíces caribeñas.

“Debo confesarles que no ha sido un proceso fácil pero gracias a Dios aquí estamos guayando la yuca por más de una década y hoy estoy cosechando el fruto de mis esfuerzos”, escribió tras ser escogida.

¿Cuál es su función?

Suero fue candidata a Miss Universo y participó en un reality de Univision. Ahora, en su faceta de reportera, se encargará de presentar historias, realizará entrevistas y cubrirá eventos de entretenimiento.

“Soy inmigrante, llegué a este país casi hace 17 años, a la edad de 13 años con mi papá y no fue muy fácil, no fue nada fácil establecernos en este país. Hubo un tiempo en donde yo no tenía que vivir, mi mamá se tuvo que quedar en la República Dominicana, porque era divorciada, estuvo en depresión por muchos años, hubo una parte que yo no la vi por 8 años, fue muy doloroso”, relató sobre sus primeros años en territorio norteamericano.

“Yo me salí de la universidad para poder ayudar a mi mamá, trabajé en supermercados, en restaurantes y en diferentes cosas, y por esas cosas, por mi historia, yo sabía que podía conectar con la gente”, dijo hace unos meses en una entrevista a El Diario de New York.