“Ni yo ni mis hijos queremos ni un centavo de Televisa”, Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, manda comunicado

Tras haber publicado un comunicado en redes sociales, donde la dinastía Fernández reveló que no dejará que Televisa y Univision transmitan la bioserie de Vicente Fernández llamada: “El último rey: El hijo del pueblo” ya que “se exhibieron decenas de pruebas en las que Televisa incurrió en el uso no autorizado y con fines de lucro” y agregaron que las televisoras lo habían hecho en el lecho de muerte de Don Chente, muchos rumores sobre lo que podría pasar con la serie comenzaron a surgir, por lo tanto, el pasado domingo 13 de marzo, la viuda de ‘El Charro de Huentitán’, Ma. Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita, compartió un comunicado para esclarecer toda la polémica.

Vicente Fernández sigue vivo su legado. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images for LARAS)

Comunicado oficial emitido por Ma. Refugio Abarca Villaseñor (Doña Cuquita), viuda de Fernández

“Después de haber rezado a un lado de donde se encuentra Vicente, aquí en los Tres Potrillos, pedí me iluminara en este momento tan triste. La respuesta me llegó, debo honrar su memoria y defender sus derechos, es lo que él hubiera esperado de mí y de todos mis hijos que me apoyan. Ni se les ocurra insinuar a esos señores de Televisa que eso no es así.

Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente les cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: “Cuquita estos no tienen llenadera”.

Vicente, que siempre fue francote, quiso contar su vida para compartirla con su público. Lo hizo firmando un contrato con Caracol para que se transmita en Netflix, porque le dieron esa confianza, que no le tuvo a Televisa. Quiso además tener opinión sobre el elenco. Se escogió a Jaime Camil por ser talentoso, disciplinado y libre de escándalos. Vicente nunca hubiera aprobado que lo personificara quien Televisa sin autorización quiere imponer con base en un libro de una argentina, país que admiro pero que vio nacer a esa señora de la que mejor ni opino. Pablo es un buen muchacho, pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado y sabe que desde noviembre estaba él participando en los oscurito en la ilegal serie de Televisa, mientras Vicente luchaba por su vida, diciéndose supuesto amigo de nuestra familia.

Pablo Montero. Publican primer avance de la bioserie de Vicente Fernández “El último rey: El hijo del pueblo”. / Foto: Getty Images / Instagram

Ni yo ni mis hijos queremos ni un centavo de Televisa, que les quede claro. Es un tema de dignidad. Que no me vengan con su cuento de que es un homenaje con todo respeto para Vicente. Es por dinero, robándose su imagen.

Me da tristeza que señores que se decían amigos y compartieron el pan en nuestra mesa, hayan empezado desde octubre un plan para robarse los derechos de Vicente, cuando no se podía defender al estar grave en una cama de hospital. ¡Quisiera ver que lo hubieran tratado de hacer cuándo estaba vivo!

Vicente registró sus marcas, su nombre artístico y la ley protege su imagen. Hizo todo bien y de acuerdo a la ley mexicana. Nadie en México puede arrebatar esos derechos para lucrar. Eso no es libertad de expresión, es un robo.

Si creen que los artistas de México se van a dejar y van a aceptar que se pueden hacer series de sus vidas cuando protegieron sus nombres legalmente, se equivocan. Si dan una nota de Vicente no me importa, tienen derecho. Pero si venden una serie usando su nombre para sacar dinero a su costa, eso sí me importa. A ver, ¿qué sacaran la de un alto ejecutivo de Televisa, a poco no le importaría si tiene registrada su marca y quieren lucrar con ella? Eso no es censura, es proteger los derechos de nombre artístico y de nuestras marcas registradas.

Pablo Montero como Vicente Fernández. / Foto: Instagram @elultimoreymx

Yo no sé por qué se mete la empresa de Estados Unidos TELEVISAUNIVISION, ¿por qué la empresa mexicana TELEVISA no dice nada y se esconde detrás de esta? Yo lo que sé es que la serie la va a sacar en México la empresa mexicana Televisa en su canal. Si Televisa no acata a las autoridades mexicanas y las órdenes que le hicieron, es su problema y es una muestra de su prepotencia. Yo creo las autoridades no se van a cruzar de brazos y deben actuar al no respetar sus órdenes legales.

Me despido, confiándole al público, que fue el otro amor de Vicente, que Dios tenga en su gloria, que como mujer, esposa y madre pido a las autoridades de mi país, no dejen que esa empresa haga lo que le da su gana, con un sentimiento de impunidad que no creo les permitan, por ser tan claras sus ilegalidades y su afán de sacar dinero a la mala.

Ni mis hijos ni yo daremos ninguna entrevista sobre este tema, ni contestaremos a preguntas, les agradecemos lo respeten. Se harán comunicados por nuestros abogados para mantenerlos informados.

Muchas gracias. Ma. Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Fernández”