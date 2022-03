Carolina Jaume y su mensaje de superación para demostrar que “no hay felicidad sin paz interior”

Quince días han transcurrido desde que la presentadora y actriz ecuatoriana, Carolina Jaume, anunció que “no va más” en TC Televisión e hizo público en sus redes sociales los mensajes que ha compartido con su exesposo y padre de su hijo, Allan Zenck. Un momento verdaderamente duro para ella.

Sin embargo, la semana siguiente consiguió “camello” en el programa ‘En Contacto’ tras haber ofrecido una entrevista en el matinal en la que abrió su corazón y hasta contó que se sentía amenazada por la situación que estaba viviendo con Zenck.

Ello fue un impulso para que la guayauileña se le abrieran nuevamente las puertas de la TV y ahora conduce el espacio ‘La ama de casa que nos ama”, en el que mujeres acuden al programa, son parte -durante un día- del grupo de panelistas y hasta le hacen preguntas a Jaume.

Caro ha sido recibida con mucho cariño y ha recibido mensajes de apoyo por ser ejemplo de superación en medio de la adversidad. Incluso, ya está en las grabaciones de una película “Amor en tiempos de likes”, en la que también estará su colega, Érika Vélez.

Aunque estuvo ausente en el matinal unos dos días, debido a las grabaciones, regresó con toda y hasta participó en el concurso de baile del programa. Sin duda, una artista multifacética.

Recientemente compartió en su Instagram, donde tiene más de 2 millones de seguidores, un emotivo mensaje para demostrar que por muy duro que sea el momento siempre sale el sol. Y más depués que hasta lloró en el programa donde contó todo lo que le sucedió.

Renovada

En la publicación se le ve a Jaume renovada, recargada y cambiada en la parte emocional. Una versión sanada y lista para asumir nuevos retos. Por lo cual, dejó el mensaje de ejemplo:

“No hay felicidad, ni existe éxito sin paz interior. Agradecida por esta semana productiva de trabajo: he bailado, actuado, presentado, entrevistado y aún me quedan muchas cosas lindas por contarles todo”, comenzó.

.Añade que esa línea vibra “que me dan cuando me los topo en la calle, por esta vía, muchos mensajes de apoyo y cariño hacen que mis días sean mejores y me den ese respaldo que tan necesario es para mi. Gracias por el cariño siempre”.