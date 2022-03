Ben Affleck hizo una aparición especial en el nuevo video de Jennifer López

Después de 20 años, Jennifer López vuelve a lanzar un video musical con la presencia de Ben Affleck.

Luego de ser parte en 2002 del video del tema Jenny From The Block, el ganador del Oscar dijo presente en la versión balada de Marry Me, aunque con una aparición más sutil que antes.

En el video, de tres minutos y medio, se observa a López y a Affleck juntos en la cama, jugando, abrazándose, pero sin verse la cara del actor que interpretó a Batman en el cine. En un momento, incluso, estiran los brazos para tomarse de la mano.

López interpreta el tema junto con el cantante colombiano Maluma. El video, que se lanzó este viernes, tuvo más de 60 mil reproducciones en sus primeras horas en el canal de YouTube de la nativa del Bronx.

Disfrutan su momento

Jennifer López Jennifer luce muy feliz con Ben Affleck

López y Affleck están cerca de cumplir un año desde que regresaron a una relación que había terminado hace casi dos décadas, después de cancelar su compromiso.

La cantante y actriz había estado comprometida con el ex jugador de las Grandes Ligas, Alex Rodríguez, pero tras su ruptura se reconcilió con Affleck, con quien ha compartido en varios eventos, apoyando ambos sus respectivos proyectos.

Affleck acompañó a JLo en la alfombra roja durante el estreno en Los Ángeles de la comedia romántica Marry Me.

Felicidad pura

Jennifer Lopez junto a Ben Affleck Foto: Getty Images

“Es una gran noche de cita. Estamos súper felices”, dijo López a Entertainment Tonight en ese momento. “¿Qué puedo decirte? Simplemente la estamos pasando bien”.

Aunque solo el destino dirá si esta vez las campanas sonarán para la pareja conocida como “Bennifer”, ambos están disfrutando este reencuentro.

“Me siento tan afortunada, feliz y orgullosa de estar con él”, dijo recientemente López a la revista People. “Es una hermosa historia de amor en la que tenemos una segunda oportunidad”.