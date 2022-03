‘El Poder del Amor’: Melissa Gate llamó “marginales” a sus excompañeros del reality que tuvieron una oportunidad en la TV ecuatoriana

La modelo colombiana, Melissa Gate; que participó en ‘El Poder del Amor’, arremetió entra de sus excompañeros del reality show que se le abrieron puertas en la TV ecuatoriana y hasta los llamó “marginales”. Fue durante un en vivo en Instagram con “La Diabla”, Jessica Stonem. Ante ello, la presentadora Silvana Torres “La Veneno” salió en defensa de Ecuador ante el comentario.

Todo comenzó porque Gate contaba que atravesó un conflicto económico con la producción del reality turco. Además, acusó a Ecuavisa de deberle dinero. También desmintió a sus seguidores que TC televisión y el referido canal no querían contratarla.

“¿A ustedes quién les dijo que ni TC ni Ecuavisa querían contratarme? Fui yo la que me di el lujo de decirles ‘no trabajo con ustedes porque no me da la gana’. Así que dejen de estar inventando cosas que no son”.

— Melissa Gate, a través de un en vivo en Instagram.