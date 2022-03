Famosas que han mostrado su lado más real tras la maternidad, dejando atrás la perfección

Todas las mujeres viven un proceso difícil tras dar a luz, pues, aunque es el momento más especial, también es complicado verse al espejo y notar que la figura ya no es la misma.

Nadie se salva de esto, ni las famosas, pero muchas evitan mostrar esta parte de sus vidas, y solo comparten lo bonito, y cuando ya recuperan la figura que tenían antes del embarazo.

Sin embargo, algunas celebridades han sido la excepción y se han dejado ver tras dar a luz, dejando atrás la “perfección”, y la realidad de las madres sin temor.

Por eso, estas famosas se han convertido en toda una inspiración, mostrando su lado más real tras convertirse en madres, haciendo que muchas mujeres se sientan identificadas.

Famosas que mostraron su cuerpo post parto sin temor

Kylie Jenner

Kylie Jenner tiene un mes de haber dado a luz a su segundo hijo Wolf, y ha sido captada en looks sencillos en salidas familiares, mostrando su cuerpo post parto.

La famosa no tiene su acostumbrado abdomen plano, pero esto no la llena de complejos, y muestra su cuerpo real y con curvas en looks sencillos y casuales de leggins y camiseta ajustada.

Katy Perry

Katy Perry dio a luz a su primera hija, Daisy, en agosto de 2020, y luego de eso, la famosa se atrevió a mostrar su cuerpo post parto en ropa interior, dejando ver su lado más humano y real.

A Katy le ha costado recuperar la figura que tenía antes, pero poco a poco lo ha logrado, sin dejar que esto la afecte, y, por el contrario, mostrando sus rollitos con seguridad y confianza.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence tuvo a su primer bebé en febrero, y recientemente reapareció en un paseo en Los Ángeles, mostrándose real, lejos del glamour que acostumbra.

La actriz llevaba una falda larga, camiseta blanca, el cabello despeinado, un rostro visiblemente agotado, y el chupón de su pequeño en la mano, dejando ver su lado más sencillo y real.

Hilary Duff

Hilary Duff es mamá de tres, y en el 2021 tuvo a su hija Mae, quien llegó a llenar su vida de mayor felicidad.

La famosa se ha dejado ver al natural en sus redes, mostrando su abdomen abultado, y demostrando lo complicada que es su vida como mamá, haciendo que muchas fans se sientan identificadas.