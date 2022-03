Estos son todos los detalles ocultos del tráiler de Obi-Wan Kenobi

'Obi-Wan Kenobi'. Foto: Reprodução Disney Plus

La serie de Obi-Wan Kenobi es una de las producciones más esperadas por los fanáticos de Star Wars en los últimos años. El simple regreso de Ewan McGregor y Hyden Christensen para interpretar los papeles del viejo Kenobi y Darth Vader dan crédito de un encuentro épico para los seguidores de la franquicia.

Cuestiones como la fecha de estreno, parte del cast y detalles del rodaje se han venido informando con normalidad en el último año sin mayores filtraciones o spoilers que dañen el tesoro que significará el desarrollo de esta historia.

Todo eso hasta la mañana de este 9 de marzo, cuando la revista Entertainment Weekly (EW), anunciando su última portada en físico porque se mudan por completo hacia lo digital, publica las primeras imágenes oficiales de Obi-Wan Kenobi.

El hype les duró apenas unas horas, ya que la gente de Disney Plus y Lucasfilm soltaron el primer tráiler de la serie en todo su aparataje de plataformas de redes sociales. El adelanto, además de causarnos una sorprendente nostalgia por todas las referencias a la segunda trilogía de Star Wars, nos deja detalles de los nuevos personajes que aparecerán en la serie.

La banda sonora, la fotografía que tendrá la serie y la amenaza que vivió la orden Jedi después de los eventos registrados en La Venganza de los Sith, preparan el camino hacia un encuentro épico, que sin duda comenzaremos a disfrutar dentro de un par de meses.

Recordemos que habrá solo una temporada de seis episodios. Por lo tanto, muchos esperamos que sea una pieza magistral.

El tráiler de Obi-Wan Kenobi

Sabemos que ya habían visto el tráiler, pero ¿notaron todos los detalles? Hay tres que a nosotros nos hicieron alucinar y elevar el hype a niveles estratosféricos.

Han pasado 10 años desde los terribles eventos de La Venganza de los Sith. El lado oscuro de la fuerza domina y el imperio se instaló para gobernar con maldad. Ser un Jedi es prácticamente un delito que se paga con la muerte. Nada nuevo. Sin embargo, en esta etapa conoceremos más detalles del aislamiento que atravesó Obi-Wan bajo el pseudónimo de Ben Kenobi.

Entonces, mientras ocupa una solitaria cueva en las ruinas de Tatooine mira a través de un visor hacia la casa de los Lars y ve al pequeño Luke Skywalker, probablemente de 10 años, jugando a ser un piloto con unas gafas muy similares a las que usó su padre, Anakin, durante La Amenaza Fantasma.

Luke Skywalker Foto: Lucasfilm /Disney Plus.

Lo segundo que nos hace alucinar es algo que ya se había revelado en la mañana con las imágenes publicadas por EW, pero que en el tráiler se ve con mucho más detalle: el regreso del tío Owen (Lars) interpretado por Joel Edgerton.

Owen Lars (Joel Edgerton) Foto: Lucasfilm / Disney Plus.

Para el final, obviamente, dejamos lo más impresionante. Curiosamente es algo que no se puede ver, pero que solo con su sonido te hace emocionar hasta las lágrimas, tal y como le ocurrió a la YouTuber Andrea Compton. Sí, hablamos de la pieza característica de John Williams, Duel of the Fates.

yo durante 2 min en silencio y llorando x obi wan pic.twitter.com/MdIKawlKbx — Andrea Compton (@andreacompton) March 9, 2022

Obi-Wan Kenobi se estrena en Disney+ el 25 de mayo, cuando se cumplen 45 años del estreno en cines de la primera película de Star Wars (Episodio IV: Una nueva esperanza), justo en donde conocimos al personaje que hoy interpreta Ewan McGregor.