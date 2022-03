Conoce la fecha de estreno de la sexta temporada de Peaky Blinders

La sexta y última temporada de Peaky Blinders ya tiene fecha de estreno en Netflix.

La exitosa serie, protagonizada por Cillian Murphy, llegará a la plataforma de streaming el próximo 10 de junio.

Aunque ya se está transmitiendo en el Reino Unido desde el pasado 27 de febrero, los seguidores de Peaky Blinders en el resto del mundo podrán conocer cómo finalizará esta historia después de dos años de espera.

Lamentable ausencia

Una de las interrogantes será cómo se desarrollará la historia sin uno de sus personajes cruciales: la tía Polly.

Helen McRory, la actriz que interpretaba a ese personaje, murió trágicamente de cáncer en abril del año pasado.

“Creo que esta es la culminación de la serie que, con suerte, mejora la última temporada y hace que la más reciente sea la más rica y profunda que podamos, en parte debido a toda la pandemia que está sucediendo en el mundo y, por supuesto, la pérdida realmente triste de McCrory”, dijo Cillian Murphy a Variety.

Helen McCrory.

“Creo que toda la serie es realmente un tributo a ella y para honrarla. Su presencia y la presencia de su personaje todavía se sienten mucho en la serie, y es una parte muy importante del viaje de Tommy en la temporada”, continuó Murphy. “Será diferente sin ella, ya sabes. Simplemente no será lo mismo. He hablado de lo fenomenal que era como actriz y como persona y es una enorme pérdida para toda la comunidad de actores y no solo para nuestro programa. Mis pensamientos están siempre con (su esposo) Damian [Lewis] y sus hijos. Solo espero que el programa esté a la altura de su memoria y nuestra memoria de ella”.

Al cine en 2023

Tommy Shelby. Cillian Murphy como "Tommy Shelby" en "The Peaky Blinders". / Foto: YouTube.

Aunque la sexta temporada será la última de la serie, se espera una adaptación cinematográfica que entraría en producción en 2023.

“Creo que estamos decididos a hacer de esta una serie especial y hemos estado más comprometidos a trabajar duro”, agregó Murphy, quien interpreta a Tommy Shelby y ha sido coproductor de la quinta y la sexta temporada. “¡Creo que los fanáticos estarán complacidos!”.