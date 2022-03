Te revelamos curiosidades sobre la serie ‘Sabes quién es’ que te sorprenderán

La exitosa serie ‘Sabes quién es’ no deja de sorprender, pues cada vez son más quienes se han sentido atraídos por esta producción que impacta desde su inicio. No en vano se ha convertido en la más vista de Netflix.

La combinación de acción, drama, intriga e incertidumbre han sido elementos claves para que todos se sientan interesados en descubrir todo lo que hay detrás de esta trama que además es protagonizada por una mujer que trata de vivir una vida bajo perfil, pero bajo la sombra de un pasado que regresa para perseguirla de nuevo.

Todo ello ha hecho que esta historia cobre mayor peso dentro de la plataforma streaming, pues hay mucho que conocer y descubrir a través de ella, tanto que si creías que lo sabías todo, no debes dejar de ver qué más detalles curiosos hay tras su realización. Lo primero que debes entender es que la historia de esta mujer es muy compleja y debes atender cada uno de los mensajes ocultos que hay tras cada escena y por eso aquí te revelamos más datos sobre ello.

Curiosidades sobre la serie ‘Sabes quién es’ que te sorprenderán

Y es que hasta ahora ‘Sabes quién es’ ha sido bien calificada por los críticos y especialistas en el género policial, pues contiene todos los aditivos necesarios para entender que se trata de una trama en la que poco a poco se van desenmascarando aspectos de la vida de la protagonista que posee una doble identidad, ya que forma parte del programa o ley de protección al testigo, pues ella presenció uno de los más horribles crímenes en el que atentaron en contra de su padre un reconocido político y hombre de prestigio.

Esto la llevó a permanecer oculta, con una nueva vida en la que solo se ha dedicado a proteger a su hija quien desconoce todo lo que la rodea, pero que poco a poco se dará cuenta de que no todo es tan fácil en sus vidas. Por eso, si te consideras un verdadero fan de esta trama, no pases por alto estas curiosidades que quizás desconocías y le darán más sentido a lo que lograste ver a través de Netflix:

Cuenta con un equipo de profesionales: Charlotte Stoudt no es solo la escritora, sino también la showrunner de esta producción que Lesli Linka Glatter y Bruna Papandrea aportan su creatividad y le dan mayor énfasis dramático a esta historia que está causando bastante impacto en la audiencia.

Puede que cuente con varias temporadas: Esta producción puede que continúe sorprendiendo, pues la primera entrega que se grabó en Australia ha dejado hasta ahora a todos con ganas de más y aunque no hay nada confirmado, se sabe que sus realizadores están deseosos de darle continuidad para dar más respuestas a tantas interrogantes que han surgido en la misteriosa vida de Laura / Jane.

Forma parte de una exitosa adaptación: La serie está basada en la novela escrita por Karin Salugther y que obtuvo un éxito mundial en 2001. De ahí el interés de mostrarla en el servicio streaming en el que ha tenido también una gran aceptación.