¿Quién es el hombre que baila frente al espejo y se hizo viral en TikTok?

El video de Jamie Big Sorrel Horse, o más conocido en TikTok como @jamie32bsh está por llegar a las 300 millones de reproducciones. Un video de ocho segundos bailando la canción “Say it Right” de Nelly Furtado bastó para que de la vuelta al mundo.

Primero se enfoca el lavabo del baño y luego el espejo donde baila luciendo una camiseta de los Power Rangers. Puede ser su gracia, estilo o simplemente su naturalidad lo que llevo a este video que se viralizara.

TikTok 2022

De acuerdo al portal In the know, Horse es un nativo americano de The Blackfoot Confederacy , una de las 10 tribus más grandes de los EE.UU.

Aquí te dejamos el video del que todos hablan. En los comentarios afirman que es un video “adictivo”. Se leen mensajes como “En su mente fue épico, pero realmente fue extraordinario”, “el no tiene flow, el flow lo tiene a él”, “por qué es tan adictivo este video”.

Pero no es el único video que ha tenido millones de reproducciones donde solo baila.

Nelly Furtado lo contactó

Nelly Furtado, la cantante de “Say it Right” lo contactó y conversó con él. La misma artista publicó el video con la descripción “Escena eliminada del video musical “Say It Right”

@nellyfurtadoofficial Deleted scene from the “Say It Right” music video @Jamie Big Sorrel Hor ❤️🎵 ♬ Say it Right - 👛

Este video ahora tiene miles de variaciones con usuarios que imitan su baile o hacen transiciones y montajes con su imagen.