Greeicy Rendón, con 8 meses de embarazo, sufrió una caída en pleno concierto

Notablemente, Greeicy Rendón tiene ocho meses de embarazo y se encuentra realizando sus shows en Colombia y, en uno de ellos, contó que había sufrido una caída antes de subir al escenario.

En Instagram circula un video en el que se le ve en pleno escenario con su novio Mike Bahía diciendo: “Yo creo que está de moda caerse en el escenario, ustedes no me vieron. Me caí y me di tremendo totazo, pero espérate te digo una cosa, Dios está arriba, adelante, atrás, cuidándome, yo entré a cambiarme y dije Dios mío, qué acaba de pasar, no entendés cómo mi cuerpo reaccionó, pero me caí y esta rodilla la tengo ahí, pero no pasó nada”, dijo la estrella colombiana.

Aunque de momento no se conocieron imágenes de la caída de Greeicy, los asistentes aseguraron que sí ocurrió el hecho lo que confirmaría el tropiezo que tuvo la cantante. Enhorabuena, sin nada que lamentar para el bebé.

A finales del año pasado la pareja de cantantes compartió con sus seguidores no solo la noticia de su embarazo, sino también de una nueva gira con la que iniciarían el 2022: “Amantes Tour, Att: Amor”.

En ese momento, Greeicy expresó esa sería la oportunidad para compartir su experiencia en el escenario con su hijo. “Necesito que mi bebé, viva conmigo esta experiencia así de conectado con eso que a mí tanto me apasiona y compartirlo con la gente, que al final ha sido testigo de nuestra historia”, dijo.