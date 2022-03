El emotivo video del nacimiento del hijo de Fiorella Bruno y Jimar Vera

Ya nació el pequeño Luciano, el segundo hijo de la exchica reality Fiorella Bruno y Jimar Vera. La pareja publicó un video en su Instagram del momento de sus nacimiento acompañado de un emotivo mensaje.

“Llegaste a nuestras vidas para ser una luz más en ella. Te amamos tanto bebé, ahora vamos a disfrutar esta maravillosa etapa juntos (en familia de 4). Gracias a Dios eres un niño grande y sanito. No acabaría nunca de escribir todo lo que estamos sintiendo en este momento. Nos haces tan felices con tu llegada Mi Valentino. Te cuidaremos y te amaremos para siempre”.

También publicaron una tierna foto la llegada de Luciano Valentino Vera Bruno. Inmediatamente, los amigos y seguidores de la pareja los felicitaron por la llegada del nuevo miembro de la familia, el hermanito de Vittorio, su primer hijo que tiene tres años.

“Con Vittorio me di cuenta de que ser madre es ver las fortalezas que no sabía que tenía y descubrir los miedos que no sabía que existían, pero ahora entiendo que todo lo bueno siempre empieza con algo de miedo”, escribió Fiorella cuando anunció su embarazo.