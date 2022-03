Raphael, un icono de la balada pondrá a cantar a la capital

Indestructible, indomable, romántico, vigente y talentoso sn algunos de los adjetivos que le caben como anillo al dedo al cantante español Raphael. A puertas de cumplir, el próximo 05 de mayo, 79 años el pionero de la balada romántica visitará Quito para impresionar con su Resinphónico.

El Divo de Linares mantiene su vitalidad como en sus mejores tiempos y espera deleitar con su amplio y reconocido repertorio a quienes se den cita este domingo 13 de marzo al Coliseo General Rumiñahui.

Raphael (Gianni Ferrari/Getty Images)

El intérprete de ‘Balada Triste de Trompeta’ se confesó con Metro Ecuador y destacó que el género que él catapultó en los países de habla hispana nunca morirá.

¿Cómo ha cambiado Raphael con el Resimphónico?

“La palabra cambiar no me gusta demasiado. Ni la uso. Diría siempre cómo he evolucionado. Se me ocurrió Resimphónico para dar a mis canciones una altura que no tenían, son canciones que merecen este esfuerzo”.

“Tengo la suerte de tener un repertorio impresionante”, recalcó.

Raphael (Cristina Andina/Redferns)

¿Cómo hace para mantenerse vigente?

“Con mucha ilusión de hacer las cosas, de aprender mucho porque nunca se lo hace del todo. Hay que estar renovándose constantemente. Ese es el único truco que yo uso y se hacer; nunca estar contento con lo que haces y siempre puedes ir más arriba”.

¿La Balada va a morir?

“No va a morir nunca. La balada es el corazón de la música y eso no se puede morir. No va a morir nunca mientras haya artistas como yo que la practicamos. Está bien lo nuevo sin olvidar lo de antes”.

Raphael (Cristina Andina/Redferns)

La canción que define a Raphael

“No tengo una. Hay muchas. No puedo ser tan cruel de elegir una. Naturalmente debe estar Desde Aquel Día, La Canción del Trabajo, Yo Soy Aquel, Amor Mío, En Carne Viva, Escándalo, tienen que haber muchas”.

¿Dónde nace la inspiración?

“Nace de dentro de mí, no hay otro sitio. Ese es mi sentimiento para el público, tenga la edad que tenga”.

Raphael (Donaldson Collection/Getty Images)

¿Quién sirvió de inspiración a Raphael?

Debido a su multifacética carrera, además de sus incursiones en múltiples idiomas, Raphael ha resaltado en varios oportunidades su gusto por distintos géneros y cómo ello permitió que plasme excelentes trabajos dentro de esta arista del entretenimiento.

“A mí me gusta mucha gente: Édith Piaf, Elvis Presley, Carlos Gardel, Johnny Hallyday, José José y más”.

¿Qué hacer para mantenerse vigente?

“Lo importantes es siempre estar bien de voz y lo segundo ser buena gente. Eso se transmite, y a la gente le gusta oír que su ídolo o su cantante favorito que sea una buena gente. Eso es vital”.

Raphael (Europa Press News/Europa Press via Getty Images)

¿Es necesario la polémica para llegar a ser famoso?

“No hay que estar dentro de la polémica, hay que evitarla. Un artista no tiene que estar en polémica. Entrar en polémica y en rivalidades: nunca”.

Si no era la música, ¿qué?

“Me hubiera muerto de aburrimiento. Está claro y demostrado que soy un artista y es lo que quiero ser”.

El concierto en Quito contará con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Nacional. Con esta propuesta el cantante español quiere reinventarse con sus grandes clásicos .

Resinphónico reinterpreta una acertada selección de su joya de la corona a través de la una valiente y sorprendente unión entre el tono sinfónico más clásico y elementos propios de la música electrónica