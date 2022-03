La nueva serie de Netflix que ya se hizo un puesto entre el Top 10 y desbancó a ‘Inventando a Anna’

Destronando series como Inventando a Anna o Vikings: Valhalla, llegó esta nueva serie de Netflix con la gran Toni Collette, Pieces of her, y tras apenas unos dias desde su estreno el pasado 4 de marzo, ya se hizo un lugar en el Top 10 del sitio de streaming.

¿Sabes quién es?, como se tradujo su título para Latinoamérica, es actualmente el show favorito de los millones de usuarios de Netflix, según FlixPatrol. Este interesante thriller cuenta con ocho episodios de entre 40 y 60 minutos cada uno y fue creado por Charlotte Stoudt, basandose en la novela de 2018 del mismo nombre de Karin Slaughet.

¿De qué se trata ‘Pieces of her’?

La sinopsis oficial de nos da Netflix dice que: “Un acto aleatorio de violencia en un tranquilo pueblo de Georgia tiene unas consecuencias imprevistas para la joven treintañera Andy Oliver y su madre, Laura. Ávida de respuestas, Andy emprende un peligroso viaje por Estados Unidos que la lleva al lado más oscuro y secreto de su familia”.

Aunque los espectadores han recibido con positividad a Pieces of Her al posicionarla en lo más alto del ranking de audiencia actual de Netflix, la crítica no está muy a favor. El popular sitio Rotten Tomatoes le dio una aprobación del 47%, con una calificación promedio de 5.5/10, según 19 opiniones, con un consenso general que asegura: “Mientras que Toni Collette trata heroicamente de unir Pieces of Her , este pesado misterio está demasiado empantanado por la historia de fondo para tener una coherencia satisfactoria”.

Pieces of her cuenta con un elenco liderado por Toni Collette, quien está acompañada de Bella Heathcore, Omari Hardwick, David Wenham, Jessica Barden, Jacob Scipio y Joe Dempsie.