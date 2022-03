Exnovia de Kanye West revela que su relación con el rapero fue un calvario

Kanye West y Julia Fox estuvieron juntos por apenas un mes y medio pero causaron mucho revuelo. Ahora, la actriz confiesa que no la pasó muy bien en su tiempo al lado del polémico rapero.

Julia Fox y Kanye West El cantante quiso sorprender a la modelo con un detalle especial por su cumpleaños.- Instagram

La también actriz, quienes mucho acusan de haberse querido aprovechar de la fama del rapero, aseguró que de parte de ella, siempre quiso que la relación entre ambos funcionara, pero que sus apretadas agendas, la contante bipolaridad y escándalo de Kanye no lo permitió.

“Yo tenía una vida muy ajetreada. ¿Cómo encajar esta gran personalidad en esta vida ya llena con alguien con tan incontrolable personalidad? No era sostenible. Perdí como 6 kilos en ese mes”.

Parecía una película

Julia también aseguró que aunque nunca se llamó a sí misma novia de West, si sintió como que lo era: “No creo que esas palabras hayan salido nunca de mi boca, la verdad. Aunque al final sentí que era su novia. Pero también fue como si me hubieran puesto en el papel de su novia y él me hubiera puesto a mí. Él era el orquestador de todo. Se sentía realmente como una película. No creo que él quiera abrir esa puerta conmigo… Si viene a por mí, yo voy a ir a por ti. Y se me da muy bien ir a por la gente. Voy directamente a la yugular. No creo que sea tan tonto como para hacer eso”.