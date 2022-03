Érika Vélez, preocupada por su perrito y explicó por qué estaba “cansado”

La presentadora de TV, Érika Vélez, reveló en sus historias de Instagram que está preocupada por su perrito ‘Mateo’. Contó que lo notó muy cansado y que lo llevó a la veterinaria para que le hicieran los respectivos chequeos. Sin embargo, algo muy curioso le estaría pasando al can.

Como todas las mañanas, de acuerdo a su relato, llevó consigo a Mateo para entrenar. De hecho, en uno de los videos se le veía al perro cansado y dormido en un sillón. Ella lo alentaba a que despertara pero no quería.

También mencionó que no sabía que tenía su amado y que le extrañaba su conducta porque no actuaba como usualmente lo hace. “Esta vez no molestó y me asusté”.

Lo llevó al veterinario para que le hicieran los respectivos exámenes. “Después me preguntaron si de casualidad no había estado con una perrita en celo. Y resulta que dónde va a jugar con otros perros sí había una”, cuenta Érika.

Agrega que le han dicho que cuando una perrita en celo no quiere emparejarse con un perrito, el macho “se frustra y se deprime”. “Tengo a mi pobre bebé deprimido y frustrado”.

Atribuyó que desconocía ello y que no tiene experiencia como “mamá perruna”, entre risas.

El perrito de Érika, Masteo, tiene una cuenta de Instagram con casi 40 mil seguidores. Los usuarios le dejan sus mensajes de cariño y muestras de afecto para el can.

En la red social, administrada por su dueña, se publican imágenes de los momentos del peludo con su familia, y cuando comparte con otros de su especie.

Desde que tiene pocos meses, Érika adoptó a Mateo y ha mostrado que es como su hijo.