“Enséñale a tus hijas que volver a casa después de un matrimonio fallido es mejor que volver a casa en un ataúd”, el mensaje de Carolina Jaume

La presentadora de Tv Carolina Jaume aprovechó su cuenta de Instagram para dedicar un mensaje a las mujeres este 8 M, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

“Es imposible imaginar una mujer de los tiempos modernos que no aspire a la libertad. Días como hoy hace que reflexionemos y cada #8demarzo luchemos por el futuro de nuestras niñas”, empezó Jaume.

Motivó a las mujeres a luchar por un mundo más equitativo.

“MUJERES: somos la mitad de la población, que tenemos los mismos derechos que los hombres, que merecemos cobrar lo mismo que nuestros compañeros de trabajo, que tener hijos es cosas de dos, que no queremos cargar con la familia y el hogar solas. Que la lucha sea incansable por una sociedad justa y equitativa.Enseñemos a nuestras hijas qué HAY QUE HABLAR nos queremos vivas y seguras pero sobretodo queremos vivir sin miedo!”, escribió.

“Todos los días trato de enseñarle a mi corazón no querer cosas que no puede tener pero aun así no me conformo, lucho todos los días por sacar a mi familia adelante, he aprendido a sacrificar mis intereses como mujer por darle dentro de mis posibilidades lo mejor a mis hijos y madre. Me siento orgullosa de decir SOY CAROLINA JAUME”, manifestó la también actriz, quien en los últimos días ha tenido mucha presencia en redes sociales por su actual condición civil, enfrenta algunos litigios con su exesposo, incluso, ha denunciado publicamente que fue víctima de violencia intrafamiliar.

Carolina tiene dos hijos menores de edad, Rafaela que ya es adolescente y Aloso que tiene 8 años.

“Quiero concluir diciendo, no pierdas tu tiempo odiando un fracaso. El fracaso es un maestro mayor que el éxito. Escucha, aprende, continúa”, señaló.