El ritual de Ángela Aguilar antes de subir a un escenario

A sus 18 años, Ángela Aguilar ya cuenta con una sólida carrera musical, y ha logrado cosechar varios éxitos, gracias a su talento; además, en cada una de sus presentaciones logra destacar, pues suele seguir un ritual antes de su subirse al escenario, el cual le ayuda a concentrarse y dar lo mejor de sí.

En una entrevista para el programa “Ventaneando”, la hija de Pepe Aguilar confesó que en varios aspectos de su vida suele ser introvertida, pero que todo cambia cuando se sube a un escenario.

“Creo que es lo único que sé hacer en la vida y lo digo en el mejor sentido del mundo, no diciendo: ‘Como es lo único, es lo que voy a hacer’, no. Siento que socializar, entrevistas, ir a comer, salir, no sé, yo no sé a hacer esas cosas, pero yo me subo a un escenario y me siento en casa”, expresó la joven.