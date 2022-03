¿Bizarrap grabará con J Balvin?

El pasado 03 de marzo la sesión 49 de Bizarrap con Residente provocó revuelo en redes sociales por la “tiradera” que lanzó el exvocalista de Calle 13 a J Balvin. Desde ese instante se ha esperado una réplica a nivel musical del colombiano y se ha especulado sobre una supuesta disputa entre el intérprete de Ginza con el exponente argentino de 23 años.

Mediante la plataforma de Twitch el productor fue cuestionado sobre el problema entre ambos exponentes del género urbano, a lo que la joven promesa de la música señaló que no tendría problema en colaborar con Balvin.

“Yo colaboré con él (Residente), pero no le dije la letra.. Todo el mundo tiene las puertas abiertas para mi estudio y no tengo nada en contra de José”.

¿Cómo nació la colaboración?

Debido al tema, Bizarrap ya ha participado en entrevistas con importantes figuras de Twitch y YouTube. Durante su conversa con Ibai Llanos reveló cómo nació esta iniciativa con el artista puertorriqueño.

“Un día me encontré a Residente en Las Vegas y me dijo que quería hacer un tema rapeando y para mí es un honor que uno de mis raperos favoritos rapee una pista mía. Y nos juntamos e hicimos ese beat, de tres minutos. Residente me había alargado el beat y me manda un tema de 9 minutos...”.

“Siempre yo le dije, como le digo a todos los artistas que pasan por el canal, ellos son libres de expresar lo que sientan. Yo pongo el beat y el artista lo agarra y dice lo que tenga para decir. Yo nunca le dije ‘No digas esto porque no pienso igual que vos’, por ejemplo”, comentaba Bizarrap en directo con Ibai.

Aunque no existe, tras varios días de la polémica, una postura de J Balvin para trabajar con Bizarrap o con otro estudio lo que si es cierto es que este acto marco un antes y un después en disputa entre referentes de la música de Latinoamericana.